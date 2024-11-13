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أنقرة: أمير قطر يزور تركيا الخميس

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إسطنبول 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) – قال وزير التجارة التركي عمر بولات يوم الأربعاء إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيزور تركيا يوم الخميس لعقد اجتماعات عالية المستوى.

يأتي ذلك بعد أن قالت الدوحة في مطلع الأسبوع إنها أوقفت في الوقت الحالي جهود الوساطة التي كانت تضطلع بها لوقف الحرب في غزة.

ويعتقد بعض المحللين أن بوسع أنقرة أن تلعب دورا في الوساطة على الرغم من علاقاتها المتوترة مع إسرائيل، وذلك لأنها لا تعتبر حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) جماعة إرهابية كما أن بعض المسؤولين السياسيين بالحركة يزورون تركيا بانتظام.

وفي مطلع الأسبوع، قالت قطر إنها أبلغت حماس وإسرائيل بأنها ستوقف جهود الوساطة التي كانت تبذلها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن لحين “توافر الجدية اللازمة” لاستئناف المحادثات.

وقال بولات لقناة تي.في 100، في تصريحات ركزت على التجارة الثنائية، “سيكون أمير قطر في أنقرة غدا (الخميس) على أي حال. ستجرى محادثات مهمة وينعقد اجتماع للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى”.

ولم يأت بولات على ذكر قرار الدوحة أو حماس في تصريحاته. وقال “إننا ننتظر دخول اتفاقية التجارة الشاملة مع قطر حيز التنفيذ… في أي وقت”.

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