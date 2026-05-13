أوبك تتوقع نموا أدنى في الطلب العالمي على النفط بسبب حرب الشرق الأوسط

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) الأربعاء أنها ما زالت تتوقّع نموّا للطلب العالمي على النفط سنة 2026 لكنّه أدنى مما كان مقدّرا سابقا بسبب أزمة المحروقات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وقدّرت أوبك أن يبلغ استهلاك النفط 106,33 ملايين برميل في اليوم سنة 2026، وهو نموّ “متين” بواقع 1,2 مليون برميل في اليوم في خلال سنة، بحسب تقرير شهري نشر الأربعاء يتضمّن آخر التحديثات الشهرية بحسب وضع الاقتصاد العالمي.

غير أن معدّل النموّ الأخير للعام 2026 هو أدنى من التقديرات الواردة الشهر الماضي، والتي كانت عند مستوى 1,4 مليون برميل في اليوم، مع طلب إجمالي بمقدار 106,53 ملايين برميل، وفق تقرير نيسان/أبريل.

وفي التفصيل، أشار التقرير الأخير إلى أن نموّ الطلب على النفط سيكون مدفوعا بشكل خاص من البلدان غير العضو في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بواقع 1,1 مليون برميل في اليوم، في مقابل 0,1 مليون برميل في اليوم في البلدان الصناعية في المنظمة.

وفي ما يخصّ العام 2027، قدّرت أوبك الطلب على النفط بحوالى 107,9 ملايين برميل في اليوم، إثر رفع النموّ المتوقّع إلى 1,5 مليون برميل في اليوم.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة أنها تتوقّع انخفاضا هذه السنة بواقع 420 ألف برميل في اليوم في الاستهلاك العالمي للنفط سنة 2026 الذي قدّرته بحوالى 104 ملايين برميل في اليوم.

وبعد انسحاب الإمارات في أيار/مايو، باتت منظمة البلدان المصدرة للنفط تضمّ 11 بلدا بقيادة السعودية. ويضمّ التكتل الموسع أوبك+ 10 دول إضافية بقيادة روسيا.

وتسبّبت الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت بضربات أميركية إسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير في انخفاض في إمدادات النفط المتأتية من الخليج وارتفاع عالمي في أسعار المحروقات بسبب إغلاق طهران لمضيق هرمز وتعرّض منشآت النفط والغاز لضربات في المنطقة.

وبحسب “مصادر ثانوية” ذُكرت في التقرير، أنتجت بلدان أوبك+ قبل انسحاب الإمارات 33,19 مليون برميل نفط في اليوم في نيسان/أبريل، في تراجع بنسبة 1,738 مليون برميل في اليوم مقارنة بشهر آذار/مارس، فيما كان التحالف الموسّع ينتج عادة 40 مليون برميل في اليوم في 2024 و2025.

