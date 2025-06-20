أوروبا تدفع صوب الدبلوماسية مع دخول حرب إسرائيل وإيران أسبوعها الثاني

reuters_tickers

5دقائق

من ألكسندر كورنويل وباريسا حافظي وتريفور هانيكوت

تل أبيب/دبي/واشنطن (رويترز) – قالت إيران يوم الجمعة إنها لن تناقش مستقبل البرنامج النووي وهي تحت الهجوم الإسرائيلي في وقت سعت فيه أوروبا لإعادة طهران إلى طاولة التفاوض مع إعلان البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ قرارا بشأن تدخل أمريكي محتمل خلال أسبوعين.

وبدأت إسرائيل مهاجمة إيران يوم الجمعة الماضي، قائلة إنها تهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية. وردت إيران بهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل. وتقول إن برنامجها النووي سلمي.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) ومقرها الولايات المتحدة إن الهجمات الجوية الإسرائيلية قتلت 639 في إيران. ومن بين القتلى كبار المسؤولين العسكريين وعلماء نوويين.

وقالت إسرائيل إن أكثر من 20 مدنيا لقوا حتفهم في هجمات صاروخية إيرانية. ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من عدد القتلى من أي من الجانبين.

ويقول مسؤولون غربيون وإقليميون إن إسرائيل تستهدف مواقع نووية ومصانع صواريخ ومناطق مدنية فيما تسعى أيضا إلى إسقاط نظام الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس “هل نستهدف إسقاط النظام؟ قد تكون هذه هي النتيجة، لكن الأمر متروك للشعب الإيراني للنهوض من أجل حريته”.

وتقول إيران إنها تستهدف مواقع عسكرية ودفاعية في إسرائيل. لكنها قصفت أيضا مستشفى ومواقع مدنية أخرى.

واتهمت إسرائيل إيران يوم الخميس بتعمد استهداف المدنيين من خلال استخدام الذخائر العنقودية التي تنشر قنابل صغيرة على مساحة واسعة. ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بعد على طلب للتعليق.

وقالت إدارة الطوارئ الإيرانية يوم الجمعة إن الهجمات الإسرائيلية ألحقت أضرارا بخمسة مستشفيات.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على موقع إكس يوم الجمعة إن لديها معلومات تفيد بتضرر بنايات رئيسية في موقع خنداب البحثي للماء الثقيل في إيران إثر هجمات إسرائيلية، بما في ذلك وحدة التقطير.

وتلك المعلومات هي تحديث لتقييم الوكالة يوم الخميس الذي قالت فيه إن المفاعل تعرض للاستهداف دون رصد تأثيرات إشعاعية.

ومع غياب مؤشرات على تراجع أي من الطرفين عن موقفه، من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يوم الجمعة في جنيف مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لمحاولة تهدئة الصراع.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي “حان الوقت الآن لوضع حد للمشاهد الخطيرة في الشرق الأوسط ومنع التصعيد الإقليمي الذي لن يعود بالنفع على أحد”.

واجتمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع لامي يوم الخميس، وأجرى اتصالات منفصلة مع نظرائه من أستراليا وفرنسا وإيطاليا.

وقالت الخارجية الأمريكية إن روبيو ووزراء الخارجية اتفقوا على ضرورة “عدم السماح لإيران بتطوير أو امتلاك سلاح نووي أبدا”.

وأكد لامي ذات النقطة عبر منصة إكس وأضاف أن الوضع في الشرق الأوسط “لا يزال محفوفا بالمخاطر” وأن “هناك فرصة سانحة الآن خلال الأسبوعين المقبلين للتوصل إلى حل دبلوماسي”.

لكن عراقجي قال للتلفزيون الرسمي الإيراني يوم الجمعة إن طهران لن توافق على إجراء أي محادثات في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية.

وقال الكرملين يوم الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ نددا بالهجوم الإسرائيلي واتفقا على ضرورة وقف التصعيد.

وما زال الغموض يكتنف دور الولايات المتحدة. وقالت مصادر إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف تحدث إلى عراقجي عدة مرات خلال الأسبوع المنصرم.

وقال البيت الأبيض إن ترامب سيشارك في اجتماع للأمن القومي يوم الجمعة. ويتأرجح موقف ترامب بين تهديد طهران وحثها على استئناف المحادثات النووية التي تم تعليقها بسبب الصراع.