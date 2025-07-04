أوكرانيا تتعرض لهجوم ليلي بعدد قياسي من المسيرات الروسية

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تعرّضت أوكرانيا ليل الخميس الجمعة لأوسع هجوم بمسيّرات روسية يطالها منذ بدء الحرب، أسفر عن 23 إصابة على الأقلّ، أعقب مكالمة هاتفية بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب لم تأت بنتائج تذكر.

والجمعة، أفاد مسؤول أوكراني رفيع المستوى وكالة فرانس برس بأن اتصالا هاتفيا بين الرئيس الأميركي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ستجري بعد الظهر.

وكان دونالد ترامب ندّد الخميس، في إقرار بالعجز نادرا ما يبدر عنه، بعدم إحراز “أيّ تقدّم” لتسوية النزاع في أوكرانيا، في حين أكّد نظيره الروسي أن موسكو “لن تتخلّى عن أهدافها”.

وليلا، أطلق 550 مقذوفا باتّجاه أوكرانيا، من بينها 539 مسيّرة وصواريخ بعضها باليستي. واستهدفت العاصمة كييف خصوصا، فضلا عن دنيبرو (الوسط) وسومي (الشمال) وخاركيف (شمال شرق) وتشيرنيغيف (الشمال).

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن “الليل كان عنيفا لا نوم فيه. وكانت العاصمة الهدف الرئيسي للهجوم الروسي”، مشيرا إلى سقوط 23 جريحا على الأقلّ.

وأكّد الناطق باسم الجيش الأوكراني يوري إيغنات أنه “أكبر عدد استخدم” من المسيّرات في هجوم واحد لروسيا منذ اندلاع الحرب في شباط/فبراير 2022.

واعتبر وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها من جهته أن الهجوم الروسي ينمّ عن “ازدراء” فلاديمير بوتين “التام بالولايات المتحدة”. وبحسب كييف، بدأت الضربات “فور انتهاء” المكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين.

وأعلنت أوكرانيا عن إسقاط 270 مقذوفا وتحييد 208 بالتشويش الإلكتروني.

وأفادت السلطات باندلاع عشرات الحرائق بفعل الضربات، خصوصا في كييف.

وتسبّب القصف بتضرّر مبنى للسفارة البولندية في كييف، بحسب ما أفادت وارسو. وكتب وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي في منشور على اكس “حضرة الرئيس ترامب، إن بوتين لا يلقي بالا لجهودكم من أجل السلام”.

– “مخيف جدّا” –

وكما الحال في كلّ هجوم روسي كبير، توافد سكان في العاصمة إلى محطات المترو للاحتماء فيها ليلا، وفق مشاهدات مراسلي وكالة فرانس برس. وهم وضعوا فرشات على الأرض أو فتحوا كراسي قابلة للطيّ أو جلسوا على المقاعد الحجرية في المحطّة.

وتمكّن البعض منهم من النوم، في حين بقي آخرون مسمّرين أمام شاشات هواتفهم. وكان شاب، يعمل على الأرجح في مجال التدريس، يصحّح امتحانات حملها في علبة كرتون.

وروت يوليا غولوفنينا (47 عاما) “نمضي كلّ ليالينا هنا. وبتنا نعرف طاقم العمل والأشخاص الذين يأتون” إلى المحطّة حيث “الوضع أكثر هدوءا مما هي الحال في الخارج”.

وكشف تيمور الذي يقطن كييف أنه نزل إلى الطابق السفلي مع باقي سكّان مبناه للاحتماء من القصف.

وقال لوكالة فرانس برس “كان الوضع مخيفا، مخيفا جدّا. وكنت خائفا على أقاربي”، مشيرا إلى أن “الناس كانوا يبكون، وكذلك الأطفال”.

وتابع “لم نر شيئا من هذا القبيل في السابق. ولم نسمع هذا العدد من الانفجارات من قبل. وكان ذاك الهجوم الأكثر عنفا الذي شهدته منذ إقامتي هنا”.

– لا تقدّم دبلوماسيا –

وأعلن الجيش الروسي عن استهدافه في الهجوم مطارا عسكريا ومصفاة نفط.

وفي روسيا، قتل شخص ليلا إثر هجوم بمسيّرات أوكرانية في منطقة روستوف (الجنوب)، وفق الحاكم الإقليمي.

وأكّدت أوكرانيا استهدافها مصنعا للألياف البصرية والمعدّات الميكانيكية يصنع مكوّنات أجهزة للجيش الروسي.

والخميس، بقي فلاديمير بوتين حازما خلال مكالمته الهاتفية السادسة مع دونالد ترامب، مشدّدا على أن روسيا “لن تتخلّى عن أهدافها” في أوكرانيا مع تأكيد انفتاحه على مواصلة المفاوضات مع كييف.

والجمعة، أعلن الكرملين أنه من غير الممكن حاليا لروسيا تحقيق أهدافها في أوكرانيا عبر الدبلوماسية.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين “نحن مهتمون بتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة ومن الأفضل القيام بذلك بالوسائل السياسية والدبلوماسية” مضيفا “لكن طالما يبدو ذلك متعذرا، سنواصل العملية الخاصة”.

وأعرب دونالد ترامب من جانبه عن استيائه مجدّدا من انعدام التقدّم نحو تسوية للحرب التي كان يأمل حلّها في أسرع وقت ممكن. وهو أقرّ بعد انتهاء المكالمة “لا، لم أحرز أيّ تقدّم”.

وكان فولوديمير زيلينسكي قد أعرب الخميس عن أمله في التواصل مع الرئيس الأميركي “غدا أو في الأيّام المقبلة”. وقد سبق له أن دعا واشنطن إلى “تغيير النبرة” مع روسيا وفرض عقوبات جديدة عليها.

والجمعة، أكّد مسؤول أوكراني رفيع المستوى لوكالة فرانس برس أن المكالمة بين الرئيسين ستجري بعد ظهر.

وقال مشترطا عدم الكشف عن هويّته “تجري تحضيرات لبعد ظهر اليوم لكن الأمور ستتّضح في اللحظة الأخيرة”.

وناشد زيلينكسي الأوروبيين الخميس “تعزيز تعاوننا وتنسيقنا في الاتحاد الأوروبي والناتو” اللذين تطمح أوكرانيا إلى الالتحاق بهما.

وندّدت الخارجية الألمانية الجمعة باستمرار موسكو في “اللجوء إلى القوّة العنيفة”، مشيرة إلى أن “أوكرانيا بحاجة إلى المزيد وليس إلى الأقلّ للدفاع عن أراضيها”

وجرت المكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين غداة إعلان واشنطن عن وقف شحنات بعض الأسلحة إلى أوكرانيا، ما قد يصّعب موقف كييف في ظلّ التقدّم المتواصل على الجبهات للجيش الروسي.

وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة الألمانية الجمعة أنها تدرس شراء أنظمة باتريوت للدفاعات الجوية من الولايات المتحدة لصالح أوكرانيا.

وأعلنت القوّات الروسية الجمعة عن الاستيلاء على بلدة جديدة في الشرق الأوكراني.

كذلك كشف الجيش الروسي عن عملية جديدة لتبادل الأسرى مع أوكرانيا مشيرا إلى أنها جزء من الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين موسكو وكييف خلال محادثات في إسطنبول الشهر الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن كييف سلمت “مجموعة من العسكريين الروس” وإن موسكو “سلمت مجموعة من الجنود الأوكرانيين في المقابل”. ولم توضح الوزارة عدد الجنود الذين شملتهم عملية التبادل.

بور-برو-بوب/م ن/غ ر