أول رحلة تجارية مباشرة بين الولايات المتحدة وفنزويلا تغادر الخميس ميامي

من المقرر أن تغادر أول رحلة تجارية مباشرة منذ العام 2019 الخميس من مطار ميامي في فلوريدا، متجهة إلى كراكاس، فيما تشهد العلاقات بين الجانبين تحسنا بعد إطاحة الرئيس السابق نيكولاس مادورو.

ومن المقرر أن تقلع الرحلة التابعة لشركة “أميريكان إيرلاينز” عند الساعة 10,16 صباحا (14,16 بتوقيت غرينتش) من ميامي متجهة إلى كراكاس، بعدما استأنفت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا بعد سنوات من التوتر.

ولإحياء هذه المناسبة، سيقوم ممثلون للحكومة الأميركية ولمدينة ميامي وسفير فنزويلا في واشنطن فيليكس بلاسينسيا، باستقبال الركاب قبل إقلاع الرحلة من البوابة دي-55.

ومن المتوقع أن تتجمع وسائل الإعلام عندما تهبط الطائرة بعد أكثر من ثلاث ساعات في مطار سيمون بوليفار الدولي، المعروف باسم مايكيتيا.

وستتضمن الرحلات الافتتاحية قائمة طعام فنزويلية خاصة تشمل فطائر الذرة المعروفة باسم كاتشاباس وسلطة دجاج على الطريقة الفنزويلية مع المايونيز، وفق شركة الطيران.

ويعيش حوالى 1,2 مليون فنزويلي في الولايات المتحدة، ويتوقع أن يؤدي انتهاء الأزمة إلى زيادة الوجود التجاري الأميركي في البلاد التي تملك أكبر احتياطات مؤكدة من الغاز في العالم.

لكن الرئيس دونالد ترامب يعمل أيضا بشكل نشط على ترحيل مهاجرين فنزويليين من الولايات المتحدة، بعدما ألغى برنامجا كان يحميهم من إعادتهم إلى بلادهم الغارقة في الجريمة.

وفي 3 كانون الثاني/يناير، نفّذت القوات الأميركية هجوما في كراكاس اختطفت خلاله مادورو ونقلته هو وزوجته جوا إلى نيويورك لمواجهة تهم مرتبطة بتهريب المخدرات، وهي تهم ينفيانها.

واستُبدل مادورو بنائبته ديلسي رودريغيز التي تعاونت إلى حد كبير مع الولايات المتحدة رغم خلفيتها الأيديولوجية.

وقال ترامب إنه راض عن سياساتها تجاه الشركات الأميركية، وحاول فرض الامتثال لطلباته بالتهديد بالعنف. واتخذت فنزويلا من جهتها خطوات لفتح قطاعي النفط والتعدين أمام القطاع الخاص.

وبدأ ترامب بدوره تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا بدءا بإسقاط تلك المفروضة شخصيا على رودريغيز.

– رحلات يومية –

ستتولى شركة “إنفوي إير” التابعة لشركة “أميريكان إيرلانز” تسيير الرحلة اليومية بين ميامي وكراكاس.

وأوضحت الشركة أنها تخطط لبدء رحلة ذهاب وإياب يومية ثانية اعتبارا من 21 أيار/مايو.

وبدأت “أميريكان إيرلاينز” التي تتخذ في تكساس مقرا ولديها شبكة واسعة في أميركا اللاتينية، رحلاتها إلى فنزويلا عام 1987، ونقلت أكبر عدد من الركاب بين البلدين.

لكنها أوقفت الرحلات عام 2019 مع تدهور العلاقات بين الجانبين، مع إعلان الولايات المتحدة ودول غربية أخرى ودول من أميركا اللاتينية أن مادورو رئيس غير شرعي بعد انتخابات شابتها مخالفات.

وما زالت وزارة الخارجية الأميركية تدعو مواطنيها إلى إعادة النظر في السفر إلى فنزويلا بسبب انتشار الجريمة على نطاق واسع، لكنها أنهت في آذار/مارس تحذيرها الشامل من أي سفر.

وتأتي هذه الرحلة الجديدة رغم المشكلات التي تواجه قطاع الطيران الذي تضرر بشدة جراء الارتفاع الحاد في أسعار بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

