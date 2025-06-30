إجلاء أكثر من 50 ألف شخص جراء الحرائق في تركيا

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تمّ إجلاء أكثر من 50 ألف شخص إثر حرائق غابات طالت خصوصا محافظات إزمير ومانيسا (الغرب) وهاتاي (جنوب شرق)، وفق ما أعلنت الوكالة التركية لإدارة الكوارث (أفاد).

وجاء في منشور للوكالة على اكس أن “أكثر من 50 ألف مواطن في 41 بلدة نقلوا موقتا إلى مناطق آمنة”، مع الإشارة إلى أن 79 شخصا تأثّروا بالدخان وغيره من مخلّفات الحرائق لكن إصاباتهم ليست بالخطرة.

وكانت منطقة سفري حصار في إزمير الأكثر تأثّرا بالحرائق المشتعلة منذ الأحد. وقد أظهرت لقطات تلفزيونية ألسنة نيران كبيرة تلتهم مناطق حرجية شاسعة وسط تصاعد دخان أسود كثيف.

وتمّ فيها إجلاء 42300 شخص، في حين أجلي 2936 شخصا و1500 فرد من محافظتي مانيسا وهاتاي، بحسب الوكالة.

وفي بلدة أوركميز الساحلية التابعة لسفري حصار أفاد شاهد عيان وكالة فرانس برس بأن سكانا قطعوا أشجارا لتشكيل حواجز حول منازلهم وحمايتها من النيران.

وفي إزمير، ألحقت النيران أضرارا بـ132 مسكنا وبمتجر، وتسبّبت بأضرار طالت 64 مسكنا وثلاثة متاجر و20 إسطبلا في بيلاجيك، وفق ما أوردت الوكالة.

وتواصل خدمة الإطفاء التصدّي للنيران في محافظتي إزمير ومانيسا حيث طال الحريق غابات ومساكن ومناطق صناعية.

اندلع حريق حرجي الإثنين بالقرب من وسط مدينة هاتاي مثيرا حالة من الذعر في أوساط السكان، بحسب وسائل الإعلام التركية.

وأفاد محافظ إزمير سليمان إلبان الأحد بأن الحريق الذي اندلع في محافظته حوالى الواحدة بعد ظهر الأحد انتشر بسرعة بسبب رياح عاتية تراوحت سرعتها بين 70 و117 كيلومترا في الساعة.

-19 ألف هكتار –

وقال وزير الزراعة والحراجة التركي إبراهيم يوماكلي بعد ظهر الإثنين إن “الرياح ما زالت قوّية جدّا للأسف”.

وأشار إلى أنه تمّ حشد أكثر من ألف عنصر لمكافحة الحرائق وتزويدهم بأربع طائرات و14 مروحية و106 شاحنات صهاريج.

وفي هاتاي، حشدت أربع مروحيات و211 مركبة، فضلا عن 540 عنصر إطفاء لاحتواء حريق على بعد حوالى 10 كيلومترات من شمال مدنية أنطاكيا، بحسب الحاكم المحلّي.

وأعلن وزير العدل التركي يلماز تونج على اكس عن توقيف شخص يشتبه في تسبّبه بأحد الحرائق في إزمير.

وكتب أن “المشتبه به أضرم النيران في منزله الخاص، ما تسبّب في حريق حرجي”، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ومنذ الجمعة، اندلع 263 حريقا في أنحاء مختلفة من تركيا تمّ احتواء 259 منها، في حين تتواصل الجهود لإخماد الحرائق المتبقية، بحسب ما أفاد وزير الزراعة والحراجة.

واستؤنفت الرحلات في مطار إزمير بعد تعليقها لفترة وجيزة الأحد، بحسب الإعلام التركي.

وهذه السنة، أتت الحرائق على حوالى 19 ألف هكتار من الأراضي في تركيا، بحسب موقع نظام المعلومات الأوروبي المعني بحرائق الغابات (EFFIS).

وحذّر خبراء من ازدياد شدّة الحرائق وتواترها بفعل التغيّر المناخي وطالبوا تركيا باتّخاذ تدابير لمواجهة هذه المشكلة.

همو-بج/م ن/ص ك