إجلاء 283 ألف شخص في شنغهاي مع وصول الإعصار كو-ماي

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أجلت سلطات شنغهاي نحو 283 ألف شخص من المناطق الساحلية والمنخفضة الأكثر عرضة للخطر مع وصول الإعصار كو-ماي الذي تصاحبه أمطار غزيرة ورياح عاتية إلى البر في المدينة الصينية التي تعد مركزا ماليا مساء الأربعاء.

وأُلغيت حوالى ثلث الرحلات الجوية (نحو 640 رحلة) من مطاري شنغهاي الدوليين الرئيسيين، بحسب خدمة المدينة الإخبارية.

ورفع مرصد شنغهاي المركزي لأحوال الطقس مستوى التحذير من العواصف المطرية من الأصفر إلى البرتقالي (ثاني أعلى مستوى) بعد ظهر الأربعاء.

ضرب الإعصار كو-ماي البر أول مرة في مقاطعة شيجيانغ الشرقية حوالى الساعة 04,30 صباحا الأربعاء (20,30 ت غ الثلاثاء)، فيما بلغت سرعة الرياح قرب مركزه 83 كيلومترا في الساعة.

وقالت شبكة “سي سي تي في” الرسمية “منذ الليلة الماضية حتى العاشرة من صباح اليوم، تم إجلاء 282,800 شخص ونقلهم، ما يعني تحقيق هدف إجلاء جميع الذين تعيّن إجلاؤهم”.

وأكدت السلطات إقامة أكثر من 1900 مأوى مؤقت في أنحاء المدينة.

ورأى مراسلو فرانس برس مأوى من هذا النوع في قرية على أطراف شنغهاي الأربعاء كان عبارة عن صالة كبيرة مليئة بعشرات الأسرّة الحديدية التي شغل مسنّون القسم الأكبر منها.

وجلس نحو 20 شخصا على أسرّة أو تجمّعوا حول طاولات لتناول الطعام إلى جانب موظفين محليين.

وأغرقت الأمطار المدينة من دون توقف الأربعاء.

وأُلغيت خدمات العبّارات فيما فُرضت قيود إضافية على السرعة في الطرقات السريعة بينما شهدت خدمات المترو والقطارات بعض الاضطرابات.

لكن مدينتي ملاهي “ليغولاند” و”ديزنيلاند” شنغهاي بقيتا مفتوحتين صباح الأربعاء.

– أمواج عاتية –

ومع توجّه الإعصار نحو شمال غرب المدينة بعدما ضرب البر صباحا، أظهرت لقطات مباشرة من الساحل الشرقي للصين الأمواج تغرق الأرصفة عند البحر بينما أظهرت لقطات تم بثها من مدينة نينغبو السكان يسيرون في مياه وصل ارتفاعها إلى مستوى الكاحل.

في الأثناء، أصدرت الصين تحذيرا من تسونامي لأجزاء من الساحل الشرقي بعدما ضرب زلزال بقوة 8,8 درجات قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

لكن تم إلغاء التحذير لاحقا، بحسب قناة التلفزيون “سي سي تي في”.

وتم خفض مستوى كو-ماي إلى عاصفة مدارية قبل أن يغادر الفيليبين ليشتد مرة أخرى فوق بحر الصين الجنوبي.

وارتبط مروره بشكل غير مباشر بأحوال الطقس الشديدة في شمال الصين، بحسب ما قال كبير خبراء الأرصاد لدى “المركز الوطني للأرصاد” تشين تاو لصحيفة “تشاينا ديلي” الرسمية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء بأن الأمطار الغزيرة هناك أودت بحياة أكثر من 30 شخصا وأجبرت السلطات على إجلاء عشرات الآلاف.

وقال تشين إن “نشاط الإعصار قد يؤثر على نظام الدوران الجوي أو حركة الهواء في الغلاف الجوي .. وينقل الرطوبة شمالا”.

تكثر الكوارث الطبيعية في الصين، خصوصا خلال الصيف عندما تشهد بعض المناطق أمطارا غزيرة بينما تعاني أخرى من الحر الشديد.

وتعد الصين أكبر مصدر لانبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة التي تعد محركا لتغير المناخ وتساهم في جعل أحوال الطقس الحادة أكثر تكرارا وشدة.

لكنها أيضا قوة عالمية للطاقة المتجددة تهدف إلى أن ينتقل اقتصادها نحو الحياد الكربوني بحلول العام 2060.

بور-ريب/لين/ص ك