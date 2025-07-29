إردوغان يتّهم إسرائيل باستخدام التجويع “سلاحا” في غزة

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ندد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء بإسرائيل متهما إياها بالعمل على تجويع سكان غزة فيما اعتبر أن الصور الواردة من القطاع المحاصر والمدمر أسوأ من “المعسكرات النازية”.

وأفاد في مؤتمر صحافي في أنقرة بأن “استخدام إسرائيل الجوع كسلاح، خصوصا ضد الفلسطينيين، هو أوضح مؤشر إلى أنها لا تمتّ للإنسانية بصلة”.

وأضاف أن “الصور الواردة من غزة أسوأ بكثير، وأكثر وحشية، ولاإنسانية من تلك التي شوهدت من المعسكرات النازية. يُقتل الناس جوعا وعطشا أمام أعين العالم”.

وحذّر كل من برنامج الأغذية العالمي واليونيسف ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) الثلاثاء من أن الوقت ينفد وباتت غزة “على شفير مجاعة شاملة”.

ووصف إردوغان مجددا إسرائيل بـ”دولة الإرهاب”، مؤكدا أنها ارتكبت “إبادة.. بحق أشقائنا في غزة”.

فو/لين/ب ق