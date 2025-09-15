إسبانيا تدعو لمنع إسرائيل وروسيا من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية

مدريد (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث يوم الاثنين إنه يجب منع إسرائيل وروسيا من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية حتى تتوقف “الأعمال الهمجية”، في إشارة إلى الحرب في كل من أوكرانيا وقطاع غزة.

واستنكر سانتشيث الاحتجاجات العنيفة التي نظمها مؤيدون للفلسطينيين يوم الأحد في مدريد، والتي عطلت سباق إسبانيا للدراجات (لا بويلتا)، وأدت في النهاية إلى إلغاء المرحلة الأخيرة وحفل التتويج.

