The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

إسبانيا تسجل رقما قياسيا لتوافد السيّاح خلال الربع الأول

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

استقبلت إسبانيا 17,1 مليون سائح في الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 5,7% مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024، وفقا لبيانات نشرها الاثنين المعهد الوطني للإحصاء.

وهذا رقم قياسي جديد لإسبانيا التي تعد الوجهة السياحية الثانية عالميا بعد فرنسا مع استقبال نحو 93.8 مليون سائح في العام 2024، وفقا لبيان صادر عن وزارة السياحة.

وترافق هذا الرقم القياسي مع زيادة قوية في الإنفاق السياحي الذي بلغ 23,5 مليار يورو في الربع الأول، بزيادة قدرها 7,2% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024.

ووفقا للمعهد الوطني للإحصاء، فان البلدان الرئيسية التي جاء منها السياح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025 هي المملكة المتحدة (3,1 ملايين) وفرنسا (2,1 مليون) وألمانيا (2,1 مليون).

 واحتلت بريطانيا المرتبة الأولى من حيث الإنفاق السياحي (15,9% من الإجمالي)، تلتها ألمانيا (12,3%) والدول الاسكندينافية (8,8%).

تأتي هذه الزيادة الجديدة في توافد السياح في وقت تتزايد الانتقادات للسياحة المبالغ فيها منذ عدة أشهر في إسبانيا، اذ يشكو السكان بشكل رئيسي من الازدحام وارتفاع الإيجارات.

فاب/اج/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيرالدين وونغ ساك هُوي

هل سمعت شيئًا عن الدبلوماسية السويسرية وترغب في أن نتحقق من صحته؟

ليس كل ما يُتداول عن العلاقات الخارجية لسويسرا دقيقًا أو مفهومًا بشكل صحيح. هل صادفت.ي ادعاءات أو مفاهيم خاطئة مشابهة حول دور سويسرا في العالم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
1 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية