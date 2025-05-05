إسبانيا تسجل رقما قياسيا لتوافد السيّاح خلال الربع الأول

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استقبلت إسبانيا 17,1 مليون سائح في الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 5,7% مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024، وفقا لبيانات نشرها الاثنين المعهد الوطني للإحصاء.

وهذا رقم قياسي جديد لإسبانيا التي تعد الوجهة السياحية الثانية عالميا بعد فرنسا مع استقبال نحو 93.8 مليون سائح في العام 2024، وفقا لبيان صادر عن وزارة السياحة.

وترافق هذا الرقم القياسي مع زيادة قوية في الإنفاق السياحي الذي بلغ 23,5 مليار يورو في الربع الأول، بزيادة قدرها 7,2% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024.

ووفقا للمعهد الوطني للإحصاء، فان البلدان الرئيسية التي جاء منها السياح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025 هي المملكة المتحدة (3,1 ملايين) وفرنسا (2,1 مليون) وألمانيا (2,1 مليون).

واحتلت بريطانيا المرتبة الأولى من حيث الإنفاق السياحي (15,9% من الإجمالي)، تلتها ألمانيا (12,3%) والدول الاسكندينافية (8,8%).

تأتي هذه الزيادة الجديدة في توافد السياح في وقت تتزايد الانتقادات للسياحة المبالغ فيها منذ عدة أشهر في إسبانيا، اذ يشكو السكان بشكل رئيسي من الازدحام وارتفاع الإيجارات.

فاب/اج/ب ق