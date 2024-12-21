إسرائيل: إصابة 14 بعد سقوط صاروخ أطلق من اليمن بمنطقة في تل أبيب

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القاهرة (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه فشل في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن في وقت مبكر يوم السبت وسقط في منطقة يافا في تل أبيب.

وذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن 14 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة.

وقال متحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران إنها أصابت “هدفا عسكريا” في منطقة يافا “بصاروخ باليستي فرط صوتي”.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية في بيان إن المسعفين عالجوا 14 شخصا تعرضوا لإصابات طفيفة بسبب الشظايا وتم نقل بعضهم إلى المستشفى.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها تلقت بلاغات عن سقوط صاروخ في بلدة بمنطقة تل أبيب.

ودأب الحوثيون على إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل فيما يصفونه بأنه تضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشنت إسرائيل يوم الخميس ضربات على موانئ وبنية تحتية للطاقة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وهددت بالمزيد ضد الجماعة اليمنية.