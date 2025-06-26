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إسرائيل: الزعيم الأعلى الإيراني تفادى الاغتيال بالاختباء تحت الأرض

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(رويترز) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الخميس إن إسرائيل كانت ستغتال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي لو تسنى لها ذلك خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين البلدين.

وقال كاتس في مقابلة مع تلفزيون هيئة البث العامة الإسرائيلية “وفقا لتقديري، لو كان خامنئي في مرمى نيراننا لكنا قتلناه”.

وأضاف “لكن خامنئي أدرك ذلك، ونزل تحت الأرض إلى أعماق كبيرة جدا وقطع الاتصالات مع القادة الذين حلوا محل من جرى اغتيالهم؛ لذا لم يكن الأمر قابلا للتنفيذ في النهاية”.

وقتلت إسرائيل عددا من كبار القادة والعلماء النوويين الإيرانيين في 13 يونيو حزيران في بداية الحرب.

وأشار كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوقات مختلفة خلال تبادل الضربات الجوية إلى أن حياة خامنئي ربما تكون في خطر لأن تغيير النظام ربما يكون إحدى نتائج هذه الحرب. غير أن الحرب انتهت بوقف لإطلاق النار بوساطة أمريكية يوم الثلاثاء.

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