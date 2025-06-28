إسرائيل: صاروخ أطلق من اليمن تم اعتراضه “على الأرجح”

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القاهرة (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم السبت إنه “على الأرجح نجح في اعتراض” صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

كانت إسرائيل قد هددت حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران بحصار بحري وجوي إذا استمرت هجماتها عليها.

وتقول الجماعة اليمنية إن هجماتها تأتي تضمانا مع الفلسطينيين في غزة.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، يطلق الحوثيون، الذين يسيطرون على أنحاء كثيرة من اليمن، الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل ويستهدفون حركة الملاحة في البحر الأحمر مما أحدث اضطرابات في التجارة العالمية.

معظم الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقها الحوثيون إما جرى اعتراضها أو لم تصل لأهدافها. ونفذت إسرائيل سلسلة من الضربات ردا على ذلك.