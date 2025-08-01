إسرائيل: ممثلونا الدبلوماسيون يواصلون العمل في الإمارات

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(رويترز) – قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن بعثتيها في الإمارات مفتوحتان يوم الجمعة وإن ممثليها يواصلون العمل في السفارة في أبوظبي والقنصلية في دبي بالتعاون مع السلطات المحلية، مضيفة أن هذا يشمل ضمان حماية الدبلوماسيين الإسرائيليين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الخميس أن إسرائيل بدأت إجلاء معظم موظفي بعثتيها الدبلوماسيتين في الإمارات بعد تشديد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذيره بشأن السفر بالنسبة للإسرائيليين المقيمين في الإمارات.

(تغطية صحفية أحمد الإمام – إعداد محمد أيسم للنشرة -العربية – تحرير محمد عطية)