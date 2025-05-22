The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

إسرائيليون يشعرون أنهم محاصرون بمعاداة السامية في العالم بعد هجمات واشنطن

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

من ديدي هايون وإميلي روز

القدس (رويترز) – سمع مطور البرمجيات زيف هالسباند المقيم في القدس نبأ مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن عندما استيقظ في الصباح وخلص إلى نتيجة مثيرة للقلق، وهي أن اليهود ليسوا آمنين في أي مكان.

وقال هالسباند الذي كان قائد دبابة في حرب غزة وأصيب بجروح بالغة “نأمل في أن يواصل (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب مساعدتنا وحمايتنا كلنا، وخاصة في الولايات المتحدة، ونريد التأكد من أننا نستطيع السفر حول العالم بثقة”.

وقتل مسلح اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية، وهما رجل وامرأة كانا على وشك إعلان خطبتهما، في إطلاق نار مساء يوم الأربعاء بالقرب من فعالية بالمتحف اليهودي‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬في واشنطن العاصمة على بعد كيلومترين تقريبا من البيت الأبيض.

وقالت باميلا سميث قائدة شرطة واشنطن إن المشتبه به الوحيد، الذي تم تعريفه باسم إلياس رودريجيز (30 عاما) من شيكاجو، كان يهتف “الحرية لفلسطين.. الحرية لفلسطين” في أثناء اقتياده للاحتجاز.

وجاء الهجوم في وقت تزداد فيه عزلة إسرائيل بشكل كبير بسبب حملتها العسكرية المتصاعدة في غزة، حيث قطعت المساعدات وسط تحذيرات من مجاعة وحولت القطاع إلى أنقاض.

ووجه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اتهامات لمسؤولين أوروبيين لم يذكرهم بالاسم اليوم الخميس “بالتحريض المعادي للسامية”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
6 إعجاب
7 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
25 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
3 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية