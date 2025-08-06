إسرائيل تؤكد أن على الجيش تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بغزة

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أكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس الأربعاء أن على الجيش الإسرائيلي تنفيذ أي قرارات للحكومة فيما يتعلق بقطاع غزة وذلك بعد تقارير عن خلافات بشأن احتلال إسرائيل كامل قطاع غزة المحاصر والمدمر جراء حرب مستمرة منذ 22 شهرا.

تحدثت تقارير إعلامية عن انقسام في الآراء بين المستوى السياسي والجيش بعد أن أكد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أنه ينبغي إكمال مهمة القضاء على حماس وإعادة الرهائن المحتجزين في القطاع.

ونقل الإعلام الإسرائيلي عن مسؤولين أن نتانياهو عازم على المضي قدما في التصعيد وتوسيع العملية العسكرية لتشمل مناطق مكتظة يُعتقد بوجود الرهائن فيها مثل مدينة غزة ومخيمات اللاجئين.

وذكرت تقارير إعلامية أن رئيس هيئة الأركان إيال زامير يعارض هكذا قرار.

وخلال اجتماع عقد الثلاثاء واستمر ثلاث ساعات مع نتانياهو، حذر رئيس الأركان من أن احتلال كامل القطاع كمن “يسير بقدميه نحو فخ”، وفق هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان).

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن زامير قدم بدائل مثل تطويق مناطق محددة يُعتقد أن حماس تتحصن فيها.

أما وزير الدفاع يسرائيل كاتس فأكد “حق وواجب رئيس الأركان أن يعبر عن موقفه في المنابر المختلفة … لكن بعد أن يتخذ المستوى السياسي القرارات، فإن الجيش سينفذها بحزم ومهنية، كما فعل على جميع الجبهات، حتى تحقيق أهداف الحرب”.

– “الأمر يعود لإسرائيل” –

ومن المتوقع أن يلتئم المجلس الوزاري الأمني الخميس ليتخذ قرارا نهائيا بشأن توسيع العملية العسكرية.

الثلاثاء، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحافيين إنه ليس على علم بالخطط الإسرائيلية لكنه رأى أن اي قرار يتعلق باحتلال كامل قطاع غزة “يعود لإسرائيل”.

اندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وردّت إسرائيل بحرب مدمّرة وعمليات عسكرية أسفرت عن مقتل 61158 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وجرح أكثر من 151 ألفا وفق أحدث حصيلة أصدرتها وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

ويزداد في إسرائيل القلق بشأن 49 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة، يُعتقد أن 20 منهم على قيد الحياة.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة الثلاثاء لمناقشة قضية الرهائن الإسرائيليين ، في إطار مساعي إسرائيل لإبقاء الملف في صدارة الأجندة الدولية.

وكانت حماس نشرت الأسبوع الماضي مقطع فيديو ظهر فيه الرهينة الإسرائيلي إيفياتار دافيد، وكان في حالة هزال وهو يحفر قبره بيديه. ووصف ترامب المقطع بأنه “مروع”.

وفي المقابل، تتزايد الانتقادات الدولية أمام معاناة أكثر من مليوني فلسطيني في غزة جراء نقص الماء والطعام والوقود، حيث تحذر الأمم المتحدة من انتشار سوء التغذية وخطر المجاعة واسعة النطاق.

وأحصت المستشفيات في غزة “5 حالات وفاة” نتيجة للمجاعة وسوء التغذية، خلال 24 ساعة حتى صباح الأربعاء ليرتفع عدد الوفيات إلى “193 بينهم 96 طفلًا جراء سوء التغذية والمجاعة”، بحسب بيان وزارة الصحة في غزة.

– “طرق غير آمنة” –

وتستمر الغارات والقصف الإسرائيلي في القطاع حيث أكد الدفاع المدني مقتل 25 فلسطينيا على الأقل بينهم عدد من الأطفال والنساء، وإصابة عشرات أخرين بنيران الجيش الإسرائيلي وغاراته الأربعاء.

وإلى هؤلاء يضاف نحو عشرين فلسطينيا قُتلوا عندما انقلبت شاحنة مساعدات على حشد من “المُجوّعين” وسط القطاع، وفق الدفاع المدني.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن الشاحنة انقلبت “حوالى منتصف الليلة الماضية … (بعد أن) أجبرها الاحتلال على الدخول عبر طرق غير آمنة”.

وأضاف “انقلبت الشاحنة بينما كان مئات المواطنين حولها” ينتظرون تلقي المساعدات.

ونفى مسؤول عسكري إسرائيل لوكالة فرانس برس أي علاقة للجيش الإسرائيلي بالواقعة.

من جهتها، اتهمت حماس، إسرائيل بأنها “تمنع إدخال شاحنات المساعدات عمدا ضمن سياسة تجويع ممنهجة”.

فرضت إسرائيل في الثاني من آذار/مارس الماضي حصارا مطبقا على قطاع غزة، ومنعت دخول أية مساعدات أو سلع تجارية ما تسبب بأزمة إنسانية.

و في أواخر أيار/مايو عادت وسمحت بدخول كميات محدودة من الطعام تولت توزيعها مؤسسة غزة الإنسانية التي تمولها إسرائيل وواشنطن وترفض وكالات الأمم المتحدة التعامل معها.

ثم عادت وسمحت قبل أسبوع بدخول شاحنات يقل عددها كثيرا عن الاحتياجات اليومية المقدرة بنحو 600 شاحنة، علما أن الشاحنات تنتظر عند المعابر. كما استأنف الأردن تنظيم عمليات إلقاء رزم المساعدات من الجو بمشاركة عدة دول.

وأكدت الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية أن المساعدات التي تدخل عبر المعابر البرية أو تلك التي يتم إسقاطها جوا غير كافية.

والأربعاء، قال مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) إن أكثر من 300 شاحنة تحمل مساعدات دخلت إلى غزة الثلاثاء، بالإضافة إلى 110 حزم أسقطت جوا بمشاركة الإمارات ومصر وألمانيا وكندا وبلجيكا.

وقال كوغات إنه سمح بدخول ثلاثة صهاريج وقود تابعة للامم المتحدة.

وفي تقرير له، قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة التابع لحماس إن 853 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة ما بين 27 تموز/يوليو والخامس من آب/أغسطس الجاري.

بور/ها/ص ك