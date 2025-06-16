إسرائيل تتوعد سكان طهران “بدفع الثمن” بعد هجمات على حيفا وتل أبيب

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من ألكسندر كورنويل وباريسا حافظي وجيف ميسون

تل أبيب/دبي/واشنطن (رويترز) – قصفت صواريخ إيرانية تل أبيب ومدينة حيفا الساحلية في إسرائيل قبل فجر يوم الاثنين مما أسفر عن مقتل ثمانية على الأقل وتدمير منازل، وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي سكان طهران “بدفع الثمن قريبا”.

وخيمت المخاوف من مزيد من التصعيد على قادة العالم في اجتماع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المنعقد في كندا. وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله يوم الأحد في إمكانية التوصل لاتفاق، لكن دون مؤشر على أن ذلك الصراع سيهدأ بعد أن بدأ منذ أربعة أيام.

وأعلنت خدمة الطوارئ الإسرائيلية عن أحدث عدد للقتلى مما رفع العدد الإجمالي إلى 23 على الأقل في إسرائيل منذ يوم الجمعة.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن الهجمات الإسرائيلية على البلاد قتلت 224 على الأقل منذ يوم الجمعة.

وأصيب أيضا ما لا يقل عن 100 في القصف الإيراني لإسرائيل خلال الليل، وهو جزء من موجة من الهجمات التي شنتها طهران ردا على ضربات بدأتها إسرائيل واستهدفت برنامج إيران النووي وبرنامجها للصواريخ الباليستية.

وقالت سلطات الطوارئ إن عمليات البحث والإنقاذ جارية في حيفا حيث أصيب نحو 30 شخصا، بينما هرع العشرات من المسعفين إلى المناطق التي تعرضت للقصف. وذكرت وسائل إعلام أن حرائق شوهدت في محطة لتوليد الكهرباء بالقرب من الميناء.

وأظهرت مقاطع فيديو عدة صواريخ في سماء تل أبيب وسمع دوي انفجارات هناك وفي أجواء القدس. ودمر القصف عدة مبان سكنية في حي مكتظ بالسكان في تل أبيب، وتهشمت النوافذ في فنادق ومنازل أخرى في الجوار تبعد مئات الأمتار فقط عن مقر السفارة الأمريكية في المدينة. وقال السفير الأمريكي إن المبنى تعرض لأضرار طفيفة، ولكن لم تقع إصابات بين الموظفين.

وكان الطاهي جيدو تيتلبون (31 عاما) في شقته في تل أبيب عندما دوت صفارات الإنذار بعد الساعة الرابعة صباحا بقليل (0100 بتوقيت جرينتش). وقال “كالعادة، ذهبنا إلى (الملجأ) الذي يقع على الجانب الآخر من الشارع هناك. وفي غضون دقائق، انفجر باب (الملجأ)”.

وأضاف “دخل شخصان ملطخان بالدماء ومجروحان. ثم عندما عدنا إلى الشقة، بعد أن هدأ الوضع، رأينا… الجدران محطمة، ولم يعد هناك زجاج”.

وقال “إنه أمر مرعب لأنه مجهول جدا. قد تكون هذه بداية لوقت طويل كهذا، أو قد يزداد الأمر سوءا، أو نأمل أن يتحسن الوضع، لكن المجهول هو الأكثر رعبا”.

وسقطت الصواريخ قبل الفجر بالقرب من سوق الكرمل في تل أبيب وتجذب عادة حشودا كبيرة من السكان والسياح لشراء الفواكه والخضراوات الطازجة والتردد على الحانات والمطاعم. وتعرض شارع سكني في بتاح تكفا القريبة ومدرسة في مدينة بني براق التي يقطنها يهود متزمتون أيضا للقصف.