إسرائيل تدرس السيطرة الكاملة على غزة مع المزيد من حالات الموت جوعا

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من ألكسندر كورنويل ونضال المغربي

تل أبيب/القاهرة (رويترز) – أفادت تقارير إعلامية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤيد السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة لأول مرة منذ عقدين، وبأنه سيلتقي كبار المسؤولين الأمنيين اليوم الثلاثاء لوضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية جديدة في الحرب المستمرة منذ 22 شهرا.

وانهارت جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) رغم الضغوط الدولية المكثفة لوقف إطلاق النار لتخفيف وطأة الجوع والظروف المروعة في القطاع المحاصر.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة ثمانية أشخاص آخرين إما من الجوع أو سوء تغذية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ومقتل 79 آخرين في أحدث قصف إسرائيلي.

وقال مسؤول إسرائيلي لرويترز إن نتنياهو سيلتقي وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش إيال زامير لاتخاذ قرار بشأن استراتيجية ستعرض على مجلس الوزراء في وقت لاحق من الأسبوع. وسيحضر الاجتماع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر المقرب من نتنياهو.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن مسؤول في مكتب نتنياهو، أن رئيس الوزراء يميل للسيطرة على القطاع بأكمله.

وستعني السيطرة على كامل أراضي القطاع إلغاء قرار اتخذته إسرائيل عام 2005 بسحب المستوطنين والقوات العسكرية من غزة مع الاحتفاظ بالسيطرة على حدودها، وهي الخطوة التي ترى الأحزاب اليمينية أنها كانت السبب وراء اكتساب حماس لقوتها هناك.

إلا أنه لم يتضح ما إذا كان نتنياهو يقصد احتلالا مطولا أم عملية قصيرة الأجل تهدف إلى تفكيك حماس وتحرير الرهائن. ولم يرد مكتب رئيس الوزراء بعد على طلب للتعليق بشأن تقرير القناة 12.

وقال مسؤول فلسطيني إن هذا التقرير قد يكون تكتيكا للضغط على حماس كي تقدم تنازلات، بينما حثت وزارة الخارجية الفلسطينية الدول الأجنبية على أخذ التقارير على محمل الجد.

وقالت الخارجية الفلسطينية “تحذر وزارة الخارجية والمغتربين من مخاطر ما يتم تسريبه في الإعلام العبري بشأن التوجه لاحتلال قطاع غزة والسيطرة عليه بالكامل، وتطالب الدول والمجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع تلك التسريبات والتدخل العاجل لوقف تنفيذها، سواء أكانت من باب الضغوط أو بالونات اختبار لردود الفعل الدولية أو أكانت جدية وحقيقية”.

* جيش مرهق

تُعتبر الحكومة الائتلافية الحالية في إسرائيل واحدة من أكثر الحكومات اليمينية تطرفا في تاريخها، إذ تضم أعضاء يدعون إلى ضم غزة والضفة الغربية وتشجيع الفلسطينيين على مغادرة وطنهم.

وأرهق القتال المستمر منذ قرابة عامين في غزة الجيش الإسرائيلي الذي ليس لديه سوى عدد محدود من القوات النظامية واضطر إلى استدعاء جنود الاحتياط مرارا. ويعارض الجيشفكرة احتلال غزة بالكامل وفرض حكم عسكري على القطاع.

وفي إشارة إلى وجود خلافات بين بعض أعضاء الحكومة الائتلافية في إسرائيل والجيش، تحدى وزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن جفير على منصة إكس رئيس الأركان زامير بأن يقول إنه سيلتزم بتوجيهات الحكومة حتى لو اتخذت قرار السيطرة على غزة بالكامل.

وقال وزير الخارجية جدعون ساعر بعد ذلك إن رئيس الأركان عليه إبداء رأيه المهني، بينما علق وزير الدفاع كاتس قائلا إن الجيش الإسرائيلي سيطبق باحترافية أي سياسة تضعها الحكومة.

وأضاف كاتس “الهدفان الرئيسيان من الحرب في غزة هما هزيمة حماس وتهيئة الظروف لإعادة الرهائن، وعلينا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيقهما”.

واندلعت الحرب بعد أن نفذ مسلحون بقيادة حماس هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 أسفر وفقا لإحصاءات إسرائيل عن مقتل نحو 1200 شخص معظمهم من المدنيين واقتياد 251 رهينة إلى غزة.

وتقول سلطات الصحة الفلسطينية إن الرد العسكري الإسرائيلي دمر قطاع غزة الصغير المكتظ بالشكان وأسفر عن مقتل أكثر من 61 ألف شخص معظمهم من المدنيين.

* الجوع

أجبرت الحملة العسكرية الإسرائيلية جميع سكان غزة تقريبا، الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة، على النزوح وتسببت في ما وصفها مرصد عالمي للجوع الأسبوع الماضي بأنها مجاعة تتكشف في القطاع.

وتوفي نحو 188 فلسطينيا، بينهم 94 طفلا، بسبب الجوع منذ بدء الحرب، وفقا لسلطات غزة.

وأقرّ مسؤول أمني إسرائيلي، في إفادة صحفية، باحتمالية وجود جوع في بعض مناطق غزة، لكنه نفى التقارير التي تتحدث عن مجاعة أو الموت جوعا.

وأدى ذلك إلى غضب دولي واسع النطاق ودفع عددا من الدول إلى الإعلان عن أنها ستعترف بدولة فلسطينية الشهر المقبل إذا لم يكن هناك وقف لإطلاق النار.

وتوغلت الدبابات الإسرائيلية في وسط قطاع غزة في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ولكن لم يتضح ما إذا كان هذا التحرك جزءا من هجوم بري أكبر.

وذكر فلسطينيون يعيشون في الرُبع الأخير المتبقي من القطاع أن أي تحرك جديد لاحتلال المنطقة سيكون كارثة، ولم تسيطر إسرائيل بعد على هذه المنطقة المتبقية عسكريا من خلال التوغلات البرية أو إصدار أوامر للمدنيين بالإخلاء.

وقال أبو جهاد، وهو تاجر أخشاب من غزة، طالبا عدم ذكر اسمه بالكامل “إذا الدبابات بتدخل وين بدنا نروح؟ على البحر؟ يعني هاد راح يكون زي حكم الإعدام ضد كل الناس”.

وكان هدف محادثات وقف إطلاق النار التي لم يُكتب لها النجاح في الدوحة هو التوصل إلى اتفاقات بشأن اقتراح مدعوم من الولايات المتحدة لهدنة مدتها 60 يوما يتم خلالها نقل المساعدات جوا إلى غزة وإطلاق سراح نصف الرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين في إسرائيل.

(شارك في التغطية معيان لوبيل من القدس – إعداد مروة غريب ومحمد أيسم ونهى زكريا للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)