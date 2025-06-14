إسرائيل تستهدف دفاعات جوية وقاذفات صواريخ في إيران

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حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس السبت بأن “طهران ستحترق” فيما استهدفت الدولة العبرية منظومات دفاع جوي وقاذفات صواريخ إيرانية، في تصعيد للعمليات التي تهدف إلى تفكيك القدرات العسكرية لعدوها اللدود بعد سلسلة من عمليات القصف المتبادل ليلا.

وأطلقت إسرائيل فجر الجمعة هجوما واسع النطاق على إيران استهدف أكثر من مئتي موقع عسكري ونووي وأسفر عن مقتل قادة عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين، مؤكدة امتلاك معلومات استخباراتية تفيد بأن البرنامج النووي الإيراني شارف “نقطة اللاعودة”.

ردا على ذلك، أطلقت إيران التي تنفي تطوير أسلحة نووية، عشرات الصواريخ على إسرائيل قائلة إنها استهدفت منشآت عسكرية. وأعلنت الجيش الإسرائيلي اعتراض معظمها، لكن تم تسجيل أضرار كبيرة في منطقة تل أبيب.

ويقول خبراء إن التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، اللتين تفصل بينهما أكثر من 1500 كيلومتر، يثير مخاوف من نزاع طويل الأمد في المنطقة.

وحض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إيران على “إبرام اتفاق” حول ملفها النووي محذّرا بأن الضربات التالية ستكون “أكثر عنفا”، ووصف الضربات الأولى بأنها “ممتازة”.

وأطلقت إيران السبت دفعة صواريخ جديدة على إسرائيل، وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات.

كما استهدفت ضربات إسرائيلية جديدة أنظمة دفاع جوي في منطقة طهران و”عشرات” منصات إطلاق صواريخ أرض – أرض في إيران، بحسب الدولة العبرية.

وأوردت وكالتا فارس ومهر الإيرانيتان أن ضربات إسرائيلية جديدة استهدفت السبت مدينة تبريز ومناطق في محافظات لورستان وهمدان وكرمنشاه في غرب وشمال غرب إيران.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت أيضا مبان سكنية عن سقوط 78 قتيلا وأكثر من 320 جريحا بينهم “غالبية كبرى من المدنيين” بحسب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أمير إيرواني.

– محادثات غير مؤكدة الأحد –

في طهران، تجمع حشد مساء الجمعة دعما للحكومة، وهتفوا “الموت لإسرائيل، الموت لأميركا” .وقالت المتظاهرة خاطرة أبو الفضلي “سنواصل الرد الساحق” على إسرائيل.

وفي منطقة تل أبيب، أظهرت مشاهد لوكالة فرانس برس النيران والدخان يتصاعد من مبنى خلال الليل ومنازل مدمرة.

وروى شين غابيزون (29 عاما) لفرانس برس أنه هرع إلى الملجأ تحت الأرض في المبنى المستهدف بعدما سمع صفارات الإنذار، موضحا “بعد بضع دقائق، سمعنا انفجارا قويا جدا وكان كل شيء يهتز. دخان، غبار، كان كل شيء مبعثرا”.

واستبعد السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة يحيئيل لايتر في تصريح لشبكة “سي إن إن” أن يتوقف إطلاق الصواريخ الإيرانية، مشيرا إلى أن إيران تمتلك ترسانة تضم نحو 2000 صاروخ.

وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في إسقاط الصواريخ الإيرانية.

وكان من المقرر أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة الأحد في سلطنة عمان بين طهران وواشنطن لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات المفروضة على إيران. لكن مشاركة طهران “غير مؤكدة”، بحسب وسائل إعلام رسمية.

– “طهران ستحترق” –

رغم الدعوات الدولية لوقف الهجمات، أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أن مقاتلاته ستستأنف ضرب أهداف في طهران.

وأكد رئيس هيئة الأركان وقائد سلاح الجو في بيان أن “الطريق إلى إيران أصبح معبدا” بعدما أفاد الجيش عن ضرب الدفاعات الجوية في منطقة العاصمة طهران خلال الليل، وأضافا أن القوات “تتحرك طبقا لخطط عملياتها والمقاتلات ستستأنف ضرب أهداف في طهران”.

وحذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن “طهران ستحترق” إن واصلت إيران إطلاق الصواريخ.

وكان نتانياهو توعد الجمعة بأن “المزيد آت”، فيما دان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي “إعلان الحرب”.

ودعا نتانياهو الإيرانيين في رسالة مصورة إلى التمرد على “النظام القمعي والشرير”، مؤكدا أن بلاده تشنّ “إحدى أكبر العمليات العسكرية في التاريخ”.

وقال “قضينا على كبار القادة العسكريين، العلماء النوويين البارزين، أهم منشآت النظام لتخصيب اليورانيوم، وقسم كبير من ترسانة صواريخه البالستية”.

وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن الأضرار في أصفهان وموقع فوردو جنوب طهران كانت محدودة.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي إن مركز تخصيب اليورانيوم في نطنز في وسط البلاد تعرض للاستهداف.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نقلا عن معلومات إيرانية أن القسم فوق الأرض من المنشأة “دُمر” غير أنه لم يسجل أي ارتفاع في مستوى الإشعاع فيها.

وقالت إسرائيل مساء الجمعة إنها قامت ب”تدمير” قاعدة تبريز العسكرية.

– مقتل قادة عسكريين –

أسفرت الضربات الإسرائيلية الأولى فجر الجمعة عن مقتل قادة عسكريين إيرانيين كبار، من بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة محمد باقري، وقائد الحرس الثوري الإسلامي حسين سلامي، وقائد القوة الجوفضائية للحرس أمير علي حاجي زاده ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة محمد باقري وستة من علماء البرنامج النووي الإيراني.

كما أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي السبت مقتل ضابطين كبيرين في الجيش، هما اللواء غلام رضا محرابي واللواء مهدي رباني.

وكان آخر هجوم أعلنته إسرائيل على إيران في تشرين الأول/أكتوبر 2024، عندما نفذت ضربات على أهداف عسكرية ردا على إطلاق نحو 200 صاروخ إيراني باتجاه أراضيها. وجاءت الضربات الإيرانية ردا على هجوم اتهمت إسرائيل بتنفيذه واستهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وفي ظل التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، ألغت العديد من شركات الطيران أو حولت عشرات الرحلات الجوية، وارتفعت أسعار النفط.

وفي إطار الدعوات لخفض التصعيد، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة عبر منصة إكس “قصف إسرائيلي لمواقع نووية إيرانية. ضربات صاروخية إيرانية على تل أبيب. كفى تصعيدا، حان الوقت لكي يتوقف ذلك. يجب أن يسود السلام والدبلوماسية”.

بدوره، دعا البابا لاوون الرابع عشر السبت إسرائيل وإيران إلى التحلي بـ”المسؤولية والعقلانية” على وقع “التدهور الخطير للوضع” بين البلدين.

وقال البابا خلال جلسة عامة في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان “لا يجب أن يهدد أي من الطرفين أبدا وجود الآخر، ومن واجب جميع الدول دعم قضية السلام من خلال سلوك دروب المصالحة وتشجيع الحلول التي تضمن الأمن والكرامة للجميع”.

بور/دص-ح س/