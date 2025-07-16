إسرائيل تشن غارات جوية عنيفة على دمشق وتتعهد بحماية الدروز

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دمشق/القدس (رويترز) – شنت إسرائيل غارات جوية عنيفة على العاصمة السورية دمشق يوم الأربعاء، مما ألحق أضرارا بوزارة الدفاع وأصاب مواقع قرب القصر الرئاسي فيما تعهدت بتدمير قوات الحكومة السورية التي تهاجم تجمعات درزية في جنوب سوريا وطالبتها بالانسحاب.

وهذه الهجمات تصعيد إسرائيلي كبير ضد حكومة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع التي يقودها إسلاميون، وتأتي كذلك على الرغم من علاقة الشرع الجيدة مع الولايات المتحدة وتطور الاتصالات الأمنية بين حكومته وإسرائيل.

وتقول إسرائيل إن طابع التشدد لحكام سوريا الجدد واضح رغم محاولاتهم إخفاء ذلك. وأكدت أنها لن تسمح لهم بنقل قواتهم إلى جنوب سوريا فيما تعهدت بحماية الدروز في المنطقة من أي هجوم متشجعة بدعوات من الأقلية الدرزية في إسرائيل.

وقُتل عشرات الأشخاص هذا الأسبوع في أعمال عنف بمدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية وفي محيطها، حيث اندلعت مواجهات بين مسلحين من الدروز وقوات الأمن الحكومية وأبناء العشائر البدوية.

وسمع مراسلو رويترز أزيز طائرات حربية تحلق على ارتفاع منخفض فوق العاصمة السورية، وتشن سلسلة من الغارات المكثفة على وسط المدينة. وشوهدت أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من مبنى وزارة الدفاع بوسط المدينة.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الجيش قصف مدخل مقر القيادة العسكرية في دمشق وهدفا عسكريا بالقرب من القصر الرئاسي. وأضاف أن إسرائيل لن تسمح بحدوث مذبحة للدروز في سوريا.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن وزارة الصحة قولها إن الغارات على دمشق أدت إلى إصابة 13 شخصا.

وقال المسؤول العسكري الإسرائيلي إن القوات السورية لم تعمل على منع الهجمات على الدروز بل كانت جزءا من المشكلة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي “سيواصل العمل بقوة في السويداء للقضاء على القوات التي هاجمت الدروز إلى أن تنسحب بالكامل”.

ويواجه الشرع تحديات كبيرة لإعادة توحيد سوريا في مواجهة شكوك عميقة لدى الجماعات التي تخشى حكم الإسلاميين، وهي شكوك زادت بسبب عمليات القتل الجماعي للأقلية العلوية في مارس آذار.

وجرى نشر قوات سورية بمحافظة السويداء يوم الاثنين للسيطرة على مواجهات بين مسلحين دروز وآخرين من البدو لكن الأمر انتهى باشتباك قوات الأمن مع المسلحين الدروز.

وقال سكان من السويداء تسنى التواصل معهم هاتفيا إنهم تحصنوا داخل منازلهم مع تواصل القتال اليوم الأربعاء.

وقال أحدهم عبر الهاتف “نحن محاصرون ونسمع صراخ المقاتلين… نحن خائفون للغاية”.

وسمع دوي إطلاق النار مصحوبا بأصوات انفجارات متفرقة في الخلفية.

وأضاف الرجل، الذي طلب عدم نشر اسمه خوفا من الانتقام، “نحاول إبقاء الأطفال هادئين حتى لا يسمعنا أحد”.

والدروز طائفة دينية ويسكنون في سوريا ولبنان وإسرائيل. وطالب دروز إسرائيل الجيش الإسرائيلي بحماية بني طائفتهم في سوريا.

وقال زعيم روحي درزي يوم الثلاثاء إن طائفته تتعرض لهجوم وحشي من قبل القوات الحكومية. وتُحمل الحكومة عصابات خارجة عن القانون مسؤولية العنف.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه واصل أيضا قصف أهداف تابعة “للنظام السوري” في جنوب سوريا، بما في ذلك دبابات وشاحنات خفيفة مزودة برشاشات متجهة نحو السويداء.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 169 شخصا قُتلوا في أعمال العنف التي اندلعت هذا الأسبوع. وقدرت مصادر أمنية عدد القتلى عند 300. ولم تتمكن رويترز من التحقق من هذه الأعداد على نحو مستقل.

*أمريكا تحث على ضبط النفس

قال شاهد من رويترز إن عشرات الدروز الإسرائيليين اجتازوا السياج الحدودي يوم الأربعاء وانضموا لأبناء الطائفة على الجانب السوري، عقب دعوات في إسرائيل لمساعدة دروز سوريا. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يعمل على إعادة المدنيين الذين عبروا الحدود بأمان.

واستنكر المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم بيريك العنف ضد المدنيين في السويداء. وكان قد أشاد بحكام سوريا الجدد، وقال في مايو أيار إن السلام ممكن بين سوريا وإسرائيل.

وقال المبعوث الأمريكي “على جميع الأطراف التراجع والدخول في حوار هادف يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار. يجب محاسبة الجناة”.

وقال فايز شقير وهو رجل درزي إسرائيلي إنه شعر بقلة الحيلة وهو يشاهد العنف في سوريا. وأضاف “عائلتي في سوريا.. زوجتي في سوريا.. وأعمامي من سوريا وعائلتي في سوريا في السويداء. لا أحب أن أراهم يُقتلون. طردوهم من منازلهم، ونهبوها وأحرقوها، لكنني لا أستطيع فعل شيء”.

وتعهد الشرع مرارا بحماية الأقليات.

وأكد بيان للحكومة السورية يوم الأربعاء أن المسؤولين عن الفوضى في السويداء سيُحاسبون. وشدد البيان على التزام الحكومة بحماية حقوق سكان السويداء.

وقال موقع السويداء24 المحلي للأنباء إن مدينة السويداء والقرى المجاورة تعرضت لقصف كثيف بالمدفعية وقذائف المورتر في وقت مبكر من يوم الأربعاء. ودعت وزارة الدفاع سكان المدينة إلى البقاء في منازلهم.

وقال مراسل لرويترز يوم الثلاثاء إنه شاهد قوات حكومية تنهب وتحرق منازل وتسرق سيارات وأثاثا في السويداء. وأطلع رجل المراسل على جثة شقيقه الذي أُصيب برصاصة في رأسه داخل منزلهم.