إسرائيل تشن غارات على شرق لبنان وتوسع نطاقها رغم الهدنة

بيروت 27 أبريل نيسان (رويترز) – بدأ الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين تنفيذ غارات على شرق لبنان موسعا نطاق حملته الجوية خلال وقف لإطلاق النار لم ينجح في وقف الأعمال القتالية بالكامل مع جماعة حزب الله اللبنانية.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الضربات تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله في سهل البقاع بشرق لبنان، إلى جانب مناطق في جنوب البلاد. وذكرت مصادر أمنية لرويترز أن الغارات استهدفت محيط بلدة النبي شيت قرب الحدود اللبنانية الشرقية مع سوريا.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية )