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إسرائيل تصدر تحذيرا للإيرانيين قرب المفاعلات النووية لإخلاء منازلهم

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(رويترز) – قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة إكس يوم الأحد إن إسرائيل أصدرت تحذيرا للإيرانيين المقيمين بالقرب من المفاعلات النووية في إيران من أجل إخلاء منازلهم. 

وجاء في التحذير “نحث كل المتواجدين في هذه الساعة أو في المستقبل القريب في كافة مفاعلات الأسلحة في إيران والجهات الداعمة لها.. من أجل سلامتكم نطالبكم بإخلاء هذه المنشآت فورا… وعدم العودة إليها حتى إشعار آخر. الوجود بالقرب من هذه المنشات يعرض حياتكم للخطر”.

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