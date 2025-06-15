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إسرائيل تصدر تحذيرا للإيرانيين لإخلاء منازلهم قرب مصانع الأسلحة

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(رويترز) – أصدرت إسرائيل يوم الأحد تحذيرات للإيرانيين المقيمين بالقرب من منشآت إنتاج الأسلحة في طهران لإخلاء منازلهم، مع استمرار تبادل الهجمات الصاروخية بين البلدين منذ يوم الجمعة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان “سيقصف الجيش الإسرائيلي هذه المواقع… في طهران وغيرها، مستهدفا القدرات النووية وأنظمة الأسلحة”.

وفي وقت سابق، كتب متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في منشور على إكس باللغتين العربية والفارسية أن إسرائيل أصدرت في وقت سابق تحذيرا للإيرانيين المقيمين بالقرب من منشآت الأسلحة في إيران بالإخلاء.

وقال المتحدث إن التحذير يشمل جميع مصانع الأسلحة والمرافق الداعمة لها.

وشنت إسرائيل أكبر ضربة عسكرية لها ضد إيران يوم الجمعة، قائلة إن هدفها هو منع طهران من تطوير أسلحة ذرية، والقضاء على قدرات الصواريخ الباليستية.

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