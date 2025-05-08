إسرائيل تصعّد تهديداتها لإيران بعد استهداف الحوثيين مطار بن غوريون

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وجّهت إسرائيل الخميس تهديدا شديد اللهجة هو الأوضح والأقسى حتى الآن ضد إيران، محذّرة إياها بتكرار ما فعلته بحماس في غزة وبحزب الله في لبنان، عقب الهجوم الذي شنّه الحوثيون المدعومون من طهران على مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب.

والحوثيون في اليمن، إلى جانب حزب الله وحماس، هم جزء من “محور المقاومة” الذي تقوده إيران ضد إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة.

ونفّذ الحوثيون هجمات متكررة على إسرائيل وعلى الملاحة في البحر الأحمر تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث اندلعت حرب عقب هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس في تشرين الثاني/أكتوبر 2023 على الدولة العبرية.

وردّت إسرائيل على الهجوم الذي استهدف مطارها الرئيسي الأحد بضربات جوية على مطار صنعاء، بالإضافة إلى ثلاث محطات كهرباء في البلد الفقير الذي يشهد حربا مدمّرة منذ سنوات.

وقال كاتس في بيان صادر عن مكتبه “أحذّر القيادة الإيرانية التي تمّول وتسلّح وتوجّه تنظيم الحوثيين الإرهابي: أسلوب الحروب بالوكالة قد انتهى”.

وتابع الوزير “أنتم تتحمّلون المسؤولية المباشرة. ما فعلناه بحزب الله في بيروت، وبحماس في غزة، وبالأسد في دمشق، وبالحوثيين في اليمن، سنفعله بكم في طهران أيضا”.

وحذّر أن إسرائيل لن تسمح “لأي جهة بأن تضرّ بها”، قائلا “يجب أن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها… ضد أي تهديد وأي عدو. لقد كان هذا هو الحال مع تحديات عدة في الماضي، وسيظل كذلك في المستقبل. وكل من يهاجمنا سيتلقى ضربة قاسية”.

– لبنان، غزة، اليمن –

في سوريا، أطاحت فصائل معارضة مسلحة تقودها هيئة تحرير الشام بحكم عائلة الأسد الذي امتد زهاء نصف قرن، في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، ما قطع فعليا طريق الإمداد العسكري من إيران إلى حزب الله في لبنان.

ومنذ سقوط بشار الأسد، نفّذت إسرائيل مئات الغارات على مواقع عسكرية في سوريا، بذريعة منع وصول أسلحة الجيش السوري السابق إلى أيدي السلطات الجديدة التي تعتبرها متطرفة.

وخاض حزب الله مواجهة دامية مع إسرائيل، عبر الحدود اللبنانية، لمدّة أكثر من عام، ما قوّض قدرات الحزب إلى حدّ كبير.

كما تعرّضت حركة حماس لخسائر فادحة في حرب غزة بفعل الهجمات الإسرائيلية، ودُمّرت أجزاء واسعة من قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة الفلسطينية.

ونفت إيران دعم الحوثيين في الهجوم الذي استهدف مطار بن غوريون قرب تل أبيب.

وأعلنت سلطنة عمان الثلاثاء توصل الولايات المتحدة والحوثيين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدة أن الاتفاق سيضمن “حرية الملاحة” في البحر الأحمر.

وغداة إعلان وقف الحملة الأميركية على اليمن، أكّد مسؤول حوثي أن السفن الإسرائيلية ما زالت “عرضة للاستهداف” في الممرات المائية قبالة اليمن، بما فيها البحر الأحمر وخليج عدن.

وأضاف “إسرائيل خارج الاتفاق. لكن بقية السفن الأميركية وغيرها هي ضمن الاتفاق”.

وتشهد العلاقات بين الدولتين العدوتين منذ عقود، إيران وإسرائيل، تصعيدا غير مسبوق منذ هجوم تشرين الأول/أكتوبر 2023، تخلله أول مواجهة مباشرة بينهما.

وتعهّد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بعد يومين من هجوم حماس بـ”تغيير الشرق الأوسط” لحماية البلاد من تكرار مثل هذا الهجوم.

وأسفر هجوم حماس عن مقتل 1218 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

ومن بين 251 شخصا خطفوا في ذلك اليوم، ما زال 58 محتجزين في غزة، بينهم 34 أعلن الجيش الإسرائيلي مقتلهم.

وقُتل ما لا يقل عن 52653 فلسطينيا منذ اندلاع الحرب، بينهم 2545 قضوا منذ استئناف الحرب في 18 آذار/مارس الماضي بعد هدنة هشة استمرت لشهرين، معظمهم من المدنيين، بحسب أرقام وزارة الصحة التي تديرها حماس، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

ها-مج/لمى/رض