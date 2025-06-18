إسرائيل تطلق جسرا جويا لإعادة مواطنيها العالقين بعد الغارات الإيرانية

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تل أبيب/نيقوسيا (رويترز) – أقامت إسرائيل يوم الأربعاء جسرا جويا على مراحل لإعادة مواطنيها بعد أن دفعت الضربة العسكرية التي شنها إسرائيل على إيران لإغلاق المجال الجوي تاركة عشرات الآلاف من الإسرائيليين عالقين في الخارج.

وهبطت أول رحلة إنقاذ لشركة طيران العال الإسرائيلية في مطار تل أبيب في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء قادمة من مدينة لارنكا القبرصية.

وتشير تقديرات وزارة النقل الإسرائيلية إلى أن أكثر من 50 ألف إسرائيلي بأنحاء شتى من العالم يحاولون العودة بعدما أوقفت شركات الطيران رحلاتها إلى إسرائيل.

كما يغادر مواطنون أجانب إيران برا.

وبدأت الصين في إجلاء مواطنيها من طهران إلى تركمانستان بالحافلات يوم الثلاثاء. وفر مئات آخرون من الرعايا الأجانب إلى أرمينيا وأذربيجان المجاورتين.

وقال شركة طيران العال إن جداولها تضم بالفعل رحلات عودة من أثينا وروما وميلانو وباريس وبودابست ولندن. وتشارك أيضا شركتا أركيا ويسرائير الأصغر حجما في عمليات إعادة الإسرائيليين.

وقالت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريجيف لقائد رحلة طيران العال القادمة “نحن متحمسون جدا لاستقبال أول رحلة إنقاذ في إطار ’العودة الآمنة’”.

ومع رغبة العديد من الإسرائيليين في العودة، تقطعت السبل بنحو 38 ألف سائح في إسرائيل مع إغلاق جميع المتاحف والأماكن المقدسة.

وقالت السفارة الأمريكية في القدس يوم الأربعاء إنها تنظم رحلات إجلاء جوية وبحرية للمواطنين الأمريكيين الراغبين في الرحيل، بينما قالت وزارة السياحة إنها ستبدأ في تنسيق رحلات المغادرة للأجانب.

وأُجلي نحو 1500 أمريكي إلى قبرص ليلا على متن سفينة على أن تعود وعلى متنها إسرائيليون.

وقال دوريان (20 عاما من نيويورك) بعد نزوله من السفينة “لم ننم لليال متواصلة. لقد شعرنا جميعا بالإرهاق الشديد وتنفسنا الصعداء”.

ومضى يقول “في إسرائيل، كنت خائفا جدا. لم أكن معتادا على أي شيء من هذا القبيل. صفارات الإنذار أو الصواريخ أو أي شيء من هذا. نيويورك آمنة جدا إلى حد بعيد وهذا كان جديدا بالنسبة لي”.

وأطلقت إيران أكثر من 400 صاروخ باليستي على إسرائيل منذ يوم الجمعة، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار واندفاع الناس إلى الملاجئ.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن 24 شخصا على الأقل، جميعهم من المدنيين، لاقوا حتفهم حتى الآن في الغارات الإيرانية.

وأعلن مسؤولون إيرانيون مقتل ما لا يقل عن 224 شخصا، معظمهم من المدنيين، على الرغم من عدم تحديث هذه الحصيلة منذ أيام.