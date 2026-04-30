إسرائيل تعترض سفن مساعدات متجهة إلى غزة في المياه الدولية

أثينا 30 أبريل نيسان (رويترز) – قال منظمو أسطول سفن مساعدات متجهة لقطاع غزة اليوم الخميس إن إسرائيل اعترضت سفنا في المياه الدولية قرب اليونان، مستنكرين هذه الخطوة التي وصفوها بأنها “استفحال لإفلات إسرائيل من العقاب”.

وتشكل هذه السفن جزءا من أسطول الصمود العالمي الثاني الذي يحاول نقل مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي. وانطلقت السفن من ميناء برشلونة الإسباني في 12 أبريل نيسان.

وقال منظمو الأسطول إن إسرائيل احتجزت السفن في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء في المياه الدولية قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، التي تبعد مئات الأميال عن غزة.

وذكرت المجموعة في بيان “هذه قرصنة… هذا احتجاز غير قانوني لبشر في عرض البحر قرب جزيرة كريت، وهو تأكيد على أن إسرائيل تستطيع العمل بإفلات تام من العقاب، بعيدا جدا عن حدودها، ودون تحمل أي عواقب”.

وقالت إنه ليس من حق أي دولة ادعاء السيادة على المياه الدولية أو فرض رقابة عليها أو احتلالها، مشيرة إلى أن إسرائيل فعلت ذلك، في توسيع لسيطرتها لتشمل البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل أوروبا.

ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الخميس منظمي الأسطول بأنهم “محرضون محترفون”، مؤكدة أن قواتها تصرفت وفقا للقانون.

وأضافت “بسبب كثرة السفن المشاركة في الأسطول واحتمال التصعيد وضرورة منع خرق الحصار القانوني، كان من الضروري اتخاذ إجراء مبكر يتماشى مع القانون الدولي”.

* جنود إسرائيليون يعتلون السفن

أظهرت لقطات نشرها المنظمون جنودا إسرائيليين يعتلون سفينة، وأفراد طاقم بسترات نجاة يرفعون أيديهم لأعلى. بعد ذلك جرى نقل أفراد الطاقم إلى سفن إسرائيلية.

وأكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس أن 55 سفينة كانت تبحر على بعد نحو 50 ميلا بحريا من شبه جزيرة بيلوبونيز باتجاه جزيرة كريت تحت مراقبة سفن حربية إسرائيلية وسفن خفر السواحل اليوناني في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

وقال إن طواقم 17 سفينة سالمون على متن سفن حربية إسرائيلية، مشيرا إلى أن أثينا لم يتم إخطارها بالاعتراض الإسرائيلي، الذي جرى خارج نطاق الولاية القائونية اليونانية.

وأظهر نظام تتبع مباشر للأسطول أن عددا من القوارب تبحر بالقرب من الساحل الجنوبي الغربي لجزيرة كريت.

* ثاني اعتراض

نددت تركيا بالاعتراض، الذي وصفته بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي يهدد سلامة الملاحة، مضيفة أنها ستتخذ إجراءات لدعم الأسطول.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أوقف أسطولا سابقا نظمته المجموعة نفسها في أكتوبر تشرين الأول الماضي لمحاولة الوصول إلى قطاع غزة المحاصر، واعتقل الناشطة السويدية جريتا تونبري وأكثر من 450 مشاركا.

وتنفي إسرائيل، التي تسيطر على جميع منافذ قطاع غزة، حجب الإمدادات عن سكانه الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة.

ومع ذلك، يقول الفلسطينيون وهيئات الإغاثة الدولية إن الإمدادات التي تصل إلى القطاع لا تزال غير كافية على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول واشتمل على ضمانات بزيادة المساعدات.

(تغطية صحفية منة علاء الدين ومحمد الجبالي- شارك في التغطية حاتم ماهر – إعداد مروة غريب وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)