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إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من اليمن والحوثيون يعلنون مسؤوليتهم

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(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل إسرائيل.

وأعلن الحوثيون المتحالفون مع إيران مسؤوليتهم عن هجوم يوم الثلاثاء، وقالوا إنهم أطلقوا صاروخا باليستيا على مدينة يافا.

وتطلق جماعة الحوثي اليمنية والتي تسيطر على شمال اليمن صواريخ على إسرائيل وتهاجم ممرات الشحن، فيما تصفه الجماعة بأنه تضامن مع الفلسطينيين في حرب غزة.

وجرى اعتراض معظم الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها الجماعة والتي بلغ عددها العشرات، ومنها ما لم تصل إلى أهدافها.

ونفذت إسرائيل سلسلة من الغارات ردا على ذلك.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب ومنة علاء الدين – إعداد معاذ عبدالعزيز ومحمد علي فرج وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية