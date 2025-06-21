إسرائيل تعلن قتل ثلاثة قياديين في الحرس الثوري الإيراني مع تواصل الحرب

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أعلنت إسرائيل السبت أنها قتلت ثلاثة قياديين في الحرس الثوري الإيراني وقصفت موقعا نوويا في أصفهان للمرة الثانية منذ بدء الحرب التي دخلت يومها التاسع بين الدولة العبرية والجمهورية الإسلامية.

ومع تمسّك طهران برفض التفاوض بشأن برنامجها النووي مع تواصل الضربات الإسرائيلية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن مهلة “أسبوعين” التي حددها الخميس ليقرر ما إذا كان سيوجه ضربة لإيران هي “حد أقصى”، وأنه قد يتخذ قراره قبل انتهائها.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن الضربات التي طالت خصوصا منشآت عسكرية ونووية، أخرت “لسنتين أو ثلاث سنوات” برنامج إيران النووي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان السبت أنه “قضى” على القيادي في فيلق القدس التابع للحرس الثوري سعيد إيزادي، قائلا إنه كان “حلقة الوصل” بين إيران وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأوضح أنه استهدِف “داخل شقة اختباء سرية” في منطقة قم جنوب طهران.

ويتبع فيلق القدس للحرس الثوري وهو معني بالعمليات الخارجية خصوصا دعم المجموعات الحليفة لإيران والمناهضة لإسرائيل في الشرق الأوسط مثل حزب الله اللبناني وحماس الفلسطينية.

كذلك أعلن الجيش “القضاء” على بهنام شهرياري، مشيرا الى أنه “قائد وحدة نقل الوسائط القتالية التابعة لفليق القدس”، وذلك في غارة على سيارته في غرب إيران، والقيادي الآخر في الحرس أمين بور جودكي الذي قاد “مئات” الهجمات بالمسيرات ضد إسرائيل.

الى ذلك، أفادت وكالة إيسنا السبت بمقتل أربعة عناصر من الحرس الثوري في ضربة اسرائيلية استهدفت معسكر تدريب في تبريز بشمال غرب البلاد.

– استهداف متجدد لموقع أصفهان –

وأسفرت الضربات الاسرائيلية الأولى على إيران عن مقتل عدد من كبار القادة العسكريين، يتقدمهم رئيس هيئة أركان القوات المسلحة وقائد الحرس الثوري.

وأطلقت إسرائيل حملة ضربات جوية غير مسبوقة على إيران في 13 حزيران/يونيو، مؤكدة امتلاك معلومات استخباراتية تفيد بأن برنامجها النووي شارف “نقطة اللاعودة”.

وترد إيران بإطلاق دفعات صواريخ ومسيّرات على الدولة العبرية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه قصف مجددا موقعا نوويا في أصفهان (وسط).

وقال الجيش إن سلاح الجو قصف خلال الليل “للمرة الثانية الموقع النووي في أصفهان”، مشيرا الى استهداف منشأة لانتاج أجهزة الطرد المركزي.

وأكد مصدر عسكري اسرائيلي أن الضربات “عززت انجازاتنا وزادت من الضرر اللاحق بالموقع”، مؤكدا أن إسرائيل “ألحقت ضررا بالغا بقدرات إيران على انتاج أجهزة الطرد المركزي”.

وكانت وكالتا مهر وفارس الإيرانيتان نقلتا عن مسؤول محلي وقوع الهجوم و”عدم رصد أي تسرب لمواد خطرة”.

الى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي السبت شن غارات على “بنية تحتية لتخزين الصواريخ وإطلاقها في وسط إيران”.

تشتبه الدول الغربية بأن ايران تسعى الى امتلاك قنبلة نووية. وتنفي طهران ذلك وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي مدني. وتتمسك إسرائيل بالغموض بشان امتلاكها السلاح النووي، الا أن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام يقول إنها تمتلك 90 رأسا نوويا.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي في مقابلة نشرتها صحيفة بيلد الألمانية السبت “بحسب التقييمات التي نسمعها، أخّرنا بالفعل لمدة سنتين أو ثلاث على الأقل إمكانية امتلاكهم قنبلة نووية”.

وأضاف “قضاؤنا على هؤلاء الأشخاص الذين قادوا تسليح البرنامج النووي ودفعوا بهذا الاتجاه، أمر بالغ الأهمية”.

وبدأت الضربات في خضم مفاوضات بين واشنطن وطهران تهدف للتوصل الى اتفاق جديد بشأن الملف النووي الإيراني.

وردا على سؤال بشأن احتمال التوصل الى اتفاق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لقناة “ان بي سي” الأميركية “ربما كانت لديهم هذه الخطة من البداية، واحتاجوا للمفاوضات للتستر عليها”، مضيفا بشأن الأميركيين “لا أعرف كيف يمكننا أن نثق بهم بعد الآن. ما قاموا به عمليا كان خيانة للدبلوماسية”.

– “عمليات مركبة” –

في غضون ذلك، تواصل طهران إطلاق الصواريخ والمسيّرات نحو إسرائيل.

وأعلن الحرس الثوري السبت في بيان أنه أطلق “خلال الليل عدة أسراب من مسيرات شاهد 136” ودفعات من الصواريخ، مؤكدا مواصلة “العمليات المركبة بالمسيرات والصواريخ”.

وفي إسرائيل، أفاد جهاز الاسعاف “نجمة داود الحمراء” بأن “ضربة طائرة مسيّرة أصابت مبنى سكنيا من طبقتين في شمال إسرائيل”، مشيرا الى أن طواقمه لم تعثر على أي ضحايا في الموقع. وأتى ذلك بعدما حذّر الجيش من تسلل قطعة جوية معادية في منطقة بيسان (بيت شان بالعبرية).

كما أفادت أجهزة الإسعاف عن اندلاع حريق على سطح مبنى في وسط الدولة العبرية، بدون ذكر ضحايا.

وبحسب أحدث حصيلة للسلطات الإسرائيلية، أدت الضربات الإيرانية الى مقتل 25 شخصا في الدولة العبرية.

من جهتها، أفادت وزارة الصحة الإيرانية الجمعة أن حصيلة القتلى وصلت الى 350 شخصا.

من جهتها، ذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، وهي منظمة إيرانية غير حكومية مقرها في الولايات المتحدة، أن الضربات أسفرت عن وقوع 657 قتيلا وألفي جريح على الأقل.

وأثارت الحرب حركة نزوح من طهران التي يقطنها نحو 10 ملايين نسمة.

والسبت، نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن شرطة المرور أن “موجة العودة الى المدن الكبرى بدأت من الأمس. يسجّل ازدحام كبير عند مداخل هذه المدن، خصوصا طهران”.

– “كارثة تامة” –

وتثير الحرب بين القوتين الاقليميتين مخاوف من نزاع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، يضاف الى التوترات القائمة في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي ظل ذلك، تعقد منظمة التعاون الاسلامي اجتماعا في اسطنبول السبت.

وفي كلمته خلال الاجتماع، اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل بجر المنطقة إلى “كارثة تامة”.

وقال فيدان إن “إسرائيل تجر الآن المنطقة إلى شفير كارثة تامة بمهاجمتها إيران جارتنا”.

وأضاف “ليس هناك من مشكلة فلسطينية، لبنانية، سورية، يمنية، أو إيرانية، بل هناك بوضوح مشكلة إسرائيلية” داعيا لوقف “العدوان غير المحدود”.

بدوره، حضّ مسؤول إماراتي رفيع على إنهاء سريع للحرب، محذّرا من “عواقب صعبة” في حال طال أمد النزاع.

وقال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن الحرب “تعرقل مسار” منطقة الخليج الثرية.

وأوضح خلال إحاطة صحافية الجمعة أنه “كلّما طال أمد الحرب، ازدادت خطورتها”، مضيفا “أعتقد أن أي مواجهة أو حرب طويلة بين إسرائيل وإيران لن تخلّف سوى عواقب بالغة الصعوبة”.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير حذّر في رسالة الى مواطنيه الجمعة، من أن النزاع سيطول.

وقال “أطلقنا الحملة الأكثر تعقيدا في تاريخنا (…) علينا أن نكون مستعدين لحملة طويلة. رغم إحراز تقدم كبير، تنتظرنا أيام صعبة. نستعد لاحتمالات عديدة”.

بور/كام/دص