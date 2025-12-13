إسرائيل تعلن قتل قيادي عسكري في حماس بضربة في غزة

أعلنت إسرائيل السبت أنها قتلت قياديا عسكريا في الجناح العسكري لحركة حماس في غارة نفذتها في قطاع غزة.

من جهته، أفاد الدفاع المدني في غزة بمقتل خمسة فلسطينيين في غارة جوية استهدفت سيارة في منطقة تل الهوى بجنوب غرب مدينة غزة.

ولدى سؤاله من وكالة فرانس برس، لم يوضح الجيش الإسرائيلي ما إذا كانت الضربة التي وقعت في تلّ الهوى هي العملية نفسها التي استهدفت القيادي العسكري في حماس واسفرت عن مقتله.

ونددت حركة حماس في بيان بما اعتبرته “إمعانا في الخرق الإجرامي لاتفاق وقف إطلاق النار”، من دون التطرق الى ما اعلنته اسرائيل بشأن استهداف أحد قيادييها.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير دفاعه في بيان مشترك “ردا على تفجير عبوة ناسفة لحماس أدّت إلى إصابة قواتنا اليوم (…) أمر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بالقضاء على الإرهابي رائد سعد”.

ووصف نتانياهو وكاتس رائد سعد بأنه “أحد مهندسي” هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي أشعل فتيل الحرب في غزة.

واوضح الجيش الاسرائيلي أنه كان يدير المقر العام لصنع الاسلحة التابع لكتائب القسام ويشرف على “تعزيز قدرات” الحركة.

وأكدت مصادر في عائلة سعد مقتله لفرانس برس على ان يتم تشييعه الأحد.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أن جنديين احتياطيين أُصيبا بجروح طفيفة نتيجة انفجار عبوة ناسفة “خلال نشاط عملياتي في جنوب قطاع غزة”.

ويسري وقف هش لاطلاق النار بين الدولة العبرية وحماس منذ العاشر من تشرين الاول/اكتوبر. ويتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكه.

