إسرائيل تعيد فتح المعبر الحدودي مع الأردن

reuters_tickers

1دقيقة

القدس (رويترز) – قال متحدث باسم السلطة الإسرائيلية التي تدير الحدود البرية يوم الاثنين إن جسر الملك حسين، المعبر الوحيد بين الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل والأردن، أعيد فتحه أمام حركة المسافرين.

وكانت إسرائيل قد أغلقت المعبر رسميا في 19 سبتمبر أيلول بعد يوم من إطلاق سائق شاحنة أردني النار هناك مما أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين.

والمعبر الحدودي هو أيضا الطريق الرئيسي لنقل البضائع التجارية بين الأردن والضفة الغربية.

(تغطية صحفية ستيفن شير وألكسندر كورنويل – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)