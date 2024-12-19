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إسرائيل تقصف ميناءين وبنية تحتية للطاقة في اليمن

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من كلودا طانيوس وأحمد طلبة وجنى شقير

القاهرة/القدس (رويترز) – شنت إسرائيل ضربات على ميناءين وبنية تحتية للطاقة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن خلال الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، وتوعدت بشن المزيد من الهجمات على الحركة اليمنية التي أطلقت مئات الصواريخ عليها على مدى العام المنصرم.

وفي الوقت الذي حلقت فيه الطائرات الإسرائيلية، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا كان متجها لوسط إسرائيل لكن ما وصفه متحدث عسكري بأنه شظايا متساقطة من الصاروخ ألحقت أضرارا بمبنى مدرسة في بلدة رمت عفال.

وقال المتحدث العسكري اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني للصحفيين إن إسرائيل شنت الهجوم، بمشاركة 14 مقاتلة وطائرات أخرى، على دفعتين، ضربت الدفعة الأولى ميناءي الصليف ورأس عيسى فيما ضربت الثانية العاصمة صنعاء.

وأضاف “قمنا باستعدادات مكثفة لهذين العمليتين مع بذل جهود لتدقيق معلومات المخابرات وتحسين نتيجة الضربات”.

وذكرت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين أن ضربات جوية إسرائيلية قتلت تسعة أشخاص، سبعة منهم في الصليف واثنان في منشأة رأس عيسى النفطية. ويقع الميناء والمنشأة في محافظة الحديدة بغرب اليمن.

وأضافت أن الغارات استهدفت أيضا محطتين مركزيتين للكهرباء جنوبي وشمالي العاصمة صنعاء مما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن آلاف العائلات وفقا لما ذكرته قناة المسيرة.

يأتي الهجوم الإسرائيلي بعد ضربة شنتها طائرات أمريكية يوم الاثنين على منشأة للقيادة والسيطرة يديرها الحوثيون الذين يسيطرون على أجزاء كبيرة من اليمن.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية