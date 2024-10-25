إسرائيل تقول إنها قتلت قائدا بحماس يعمل أيضا موظف إغاثة بالأمم المتحدة

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إنه قتل قائدا في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) شارك في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل وكان يعمل أيضا بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة.

وتقول إسرائيل إن العديد من الموظفين الذين يعملون في الوكالة أعضاء في حماس وفصائل مسلحة أخرى. وقالت الأمم المتحدة في أغسطس آب إن من المحتمل أن يكون تسعة من موظفي الأونروا شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول وفصلتهم.

وقال الجيش الإسرائيلي إن محمد أبو عطيوي قُتل يوم الأربعاء. وأضاف أنه كان قائدا في قوات نخبة تابعة لحماس وشارك في قتل وخطف مدنيين إسرائيليين. وذكر أيضا أنه كان يعمل لدى الأونروا منذ يوليو تموز 2022 وأن اسمه ظهر في قائمة موظفي الوكالة.

وأكدت الأونروا أن عطيوي كان موظفا لديها وأنه قتل يوم الأربعاء. وذكرت أن اسمه كان مدرجا في خطاب تلقته الوكالة من إسرائيل في يوليو تموز شمل قائمة بمئة موظف تردد أنهم أعضاء في جماعات مسلحة ومنها حماس.

وقالت جولييت توما مديرة الاتصال في الأونروا “إن المفوض العام للأونروا رد على هذا الخطاب على الفور وأكد أن الوكالة تأخذ أي مزاعم على محمل الجد. وحث (حكومة إسرائيل) على التعاون مع الوكالة بتقديم المزيد من المعلومات حتى يتسنى له اتخاذ إجراء. ولم تتلق الوكالة أي رد على هذا الخطاب حتى اليوم”.

وتوفر الأونروا خدمات التعليم والصحة وتقدم المساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا. ويشوب التوتر علاقاتها مع إسرائيل منذ فترة طويلة لكن العلاقات تدهورت بشكل حاد منذ اندلاع الحرب في غزة، ودعت إسرائيل مرارا إلى إنهاء تفويض الوكالة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري “طلبت إسرائيل توضيحات عاجلة من مسؤولين كبار بالأمم المتحدة وتحقيقا عاجلا في ضلوع موظفين من الأونروا في مذبحة السابع من أكتوبر”.