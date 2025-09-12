إسرائيل تكثف غاراتها على مدينة غزة مع رفض عدد من السكان الإخلاء

من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قالت السلطات الصحية في غزة إن غارات إسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 40 فلسطينيا في القطاع الفلسطيني يوم الجمعة، معظمهم في مدينة غزة، حيث لا يزال كثير من السكان يقيمون رغم أوامر الإخلاء الإسرائيلية لعدم وجود مكان آمن يلجؤون إليه.

وأعلنت إسرائيل نيتها السيطرة الكاملة على المدينة المدمرة في إطار ما تقول إنها خطتها للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وقال سكان إنها كثفت هجماتها.

وقال عادل البالغ من العمر 60 عاما وهو أب لطفلين ويعيش في مدينة غزة بالقرب من مخيم الشاطئ للاجئين “الانفجارات ما وقفتش من امبارح”. ورفض نشر اسمه بالكامل لأسباب أمنية.

وقال لرويترز عبر تطبيق للرسائل “كتير من العائلات نزحت من بيوتها وهاد الشي اللي الاحتلال بده اياه، هم من خلال هاي الانفجارات بيقولولنا يا بتتركوا المنطقة يا بتموتوا فيها”.

وقال شهود إن ما لا يقل عن 15 منزلا داخل مخيم الشاطئ تضررت بفعل غارات جوية، ومنذ ذلك الحين، ينذر الجيش الإسرائيلي سكان المنازل الأخرى بأن قصف منازلهم وشيك. وهم يسارعون الآن للمغادرة ويخشى الجيران من تضرر منازلهم.

وقالت مصادر طبية إن 14 مدنيا قتلوا في غارة واحدة على منزل في منطقة التوام بشمال المدينة.

واستهدفت عدة غارات قاتلة مناطق بجنوب القطاع، حيث كان يتجه بعض الفارين من قصف مدينة غزة.

وقال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، التي تتواصل مع الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، لرويترز إن ما يقدر بنحو عشرة بالمئة من سكان مدينة غزة غادروا منذ أن أعلنت إسرائيل خطتها للسيطرة عليها قبل شهر.

* إسرائيل توسع معبرا للسماح بمزيد من المساعدات

قال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ في توسيع منطقة في جنوب قطاع غزة يطلق عليها اسم “المعبر 147” من أجل زيادة حجم المساعدات التي تدخل إلى منطقة مخصصة للمساعدات الإنسانية، وأضاف أن ذلك يأتي استعدادا لاستقبال السكان الذين يغادرون المنطقة الشمالية.

وذكر الجيش في بيان “يجب التأكيد على أنه عند اكتمال العمل سترتفع طاقة المعبر إلى مرور 150 شاحنة في اليوم، أي ثلاثة أمثال المستوى الحالي، مما يتيح زيادة دخول المساعدات مع التركيز على المواد الغذائية”.

ونددت الأمم المتحدة والكثير من الحكومات الأجنبية، بما في ذلك حكومات دول متحالفة منذ أمد طويل مع إسرائيل، بأمر إخلاء مدينة غزة ودعت إلى وقف إطلاق النار وانتقدت بشدة الأوضاع في المنطقة الإنسانية.

وتقول سلطات الصحة في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية أدت إلى مقتل أكثر من 64 ألف شخص معظمهم من المدنيين. وتسببت الحرب في أزمة جوع وكارثة إنسانية أوسع نطاقا وحولت معظم القطاع إلى ركام.

وقالت وزارة الصحة في القطاع إن ما لا يقل عن 411 شخصا، من بينهم 142 طفلا، لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية والجوع في القطاع.

واندلعت الحرب بعد الهجوم الذي قادته حماس انطلاقا من غزة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والتي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين واحتجاز 251 آخرين رهائن.

وقالت الشرطة الإسرائيلية يوم الجمعة إن مهاجما من منطقة يقطنها فلسطينيون في الضفة الغربية اُعتقل بعد تنفيذه هجوم طعن على نزلاء فندق في تجمع سكني بالقرب من القدس.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن شخصين نُقلا إلى المستشفى.

(شارك في التغطية علي صوافطة من رام الله ورونين زفولون من القدس – إعداد محمود سلامة وأميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)