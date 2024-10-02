إسرائيل تمنع الأمين العام للأمم المتحدة من دخولها

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القدس (رويترز) – أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الأربعاء منع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من دخول إسرائيل لأنه لم يندد “بشكل واضح” بالهجوم الصاروخي الكبير الذي شنته إيران على إسرائيل.

وأطلقت إيران أكثر من 180 صاروخا باليستيا على إسرائيل يوم الثلاثاء في ظل تصعيد القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله، حليفتها في لبنان. وتم اعتراض العديد من هذه الصواريخ في الجو لكن بعضها اخترق الدفاعات الصاروخية.

وأصدر جوتيريش بيانا موجزا يوم الثلاثاء أشار فيه فقط إلى “أحدث الهجمات في الشرق الأوسط” وندد بالصراع الذي يشهد “تصعيدا تلو الآخر”.

وأرسلت إسرائيل في وقت سابق من يوم الثلاثاء قوات إلى جنوب لبنان.

وقال كاتس إن عجز جوتيريش عن انتقاد إيران يجعله شخصا غير مرغوب فيه داخل إسرائيل.

وتابع أن “أي شخص لا يستطيع التنديد بشكل قاطع بالهجوم الشنيع الذي شنته إيران على إسرائيل، كما فعلت كل دول العالم تقريبا، لا يستحق أن تطأ قدمه الأراضي الإسرائيلية”.

وأضاف “ستستمر إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها والحفاظ على كرامتها الوطنية، مع أو بدون أنطونيو جوتيريش”.

ولدى سؤال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر عن هذه الخطوة، أجاب بأن “مثل هذه الخطوات لا تفيد (إسرائيل) في تحسين موقفها أمام العالم”.

وأضاف ميلر “الأمم المتحدة تقوم بعمل بالغ الأهمية في غزة وفي المنطقة. والأمم المتحدة عندما تعمل في أفضل حالاتها، تستطيع أن تلعب دورا مهما في الأمن والاستقرار”.

ووصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الإعلان بأنه سياسي و”هجوم آخر، إذا جاز القول، على موظفي الأمم المتحدة من حكومة إسرائيل”.

وقال إنه جرت العادة بأن الأمم المتحدة لا تعترف بمفهوم الشخص غير المرغوب فيه على أنه ينطبق على موظفي الأمم المتحدة.

وقال جوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن يوم الأربعاء “كما قلت فيما يتعلق بالهجوم الإيراني في أبريل نيسان، وكما كان من المفترض أن يكون واضحا أمس في سياق التنديد الذي عبرت عنه، أندد بشدة مرة أخرى بالهجوم الصاروخي الضخم الذي شنته إيران على إسرائيل أمس”.