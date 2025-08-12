إسرائيل تواصل قصف غزة والحية يزور القاهرة لإنقاذ محادثات وقف إطلاق النار

من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال شهود ومسعفون يوم الثلاثاء إن الطائرات والدبابات الإسرائيلية واصلت قصف المناطق الشرقية من مدينة غزة خلال الليل، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل.

يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه أنباء بوصول خليل الحية رئيس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة إلى القاهرة لإجراء محادثات بهدف إحياء خطة لوقف إطلاق النار تدعمها الولايات المتحدة.

وانهارت أحدث جولة من المحادثات غير المباشرة في قطر بعدما وصلت إلى طريق مسدود في أواخر يوليو تموز، مع تبادل إسرائيل وحركة حماس الاتهامات بالمسؤولية عن عدم إحراز تقدم بشأن اقتراح أمريكي لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما واتفاق لتحرير الرهائن.

ومنذ ذلك الحين تقول إسرائيل إنها ستشن هجوما جديدا وتسيطر على مدينة غزة التي اجتاحتها بعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب في أكتوبر تشرين الأول 2023 ثم انسحبت منها.

لكن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوسيع نطاق السيطرة العسكرية على غزة، والمتوقع إطلاقها في أكتوبر تشرين الأول، أدت لتفاقم الغضب العالمي بسبب الدمار واسع النطاق الذي لحق بالقطاع وأزمة الجوع التي تؤثر على 2.2 مليون نسمة.

وأثارت الخطة أيضا انتقادات في إسرائيل، حيث حذر رئيس أركان الجيش من أنها قد تعرض الرهائن الذين لا يزالون أحياء للخطر وتصبح فخا مميتا للجنود الإسرائيليين. وقادت الخطة إلى مخاوف من التسبب في مزيد من النزوح والمصاعب للفلسطينيين الذين يقدر عددهم بمليون شخص في منطقة مدينة غزة.

في أثناء ذلك، قال وزراء خارجية 24 دولة من بينها بريطانيا وكندا وأستراليا وفرنسا واليابان يوم الثلاثاء إن الأزمة الإنسانية في غزة وصلت إلى “مستويات لا يمكن تصورها” وحثوا إسرائيل على السماح بدخول المساعدات إلى القطاع دون أي عراقيل.

وتنفي إسرائيل مسؤوليتها عن تفشي الجوع في غزة، وتتهم حماس بسرقة شحنات المساعدات، وهو ما تنفيه حماس.

وتقول إسرائيل إنها اتخذت خطوات للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع، بما في ذلك وقف القتال لجزء من اليوم في بعض المناطق والإعلان عن مسارات محمية لقوافل المساعدات.

*وقف إطلاق النار

قال مسؤول فلسطيني مطلع على محادثات وقف إطلاق النار إن حماس مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات، وإن القادة الذين يزورون القاهرة يوم الثلاثاء سيؤكدون هذا الموقف.

وذكر المسؤول، طالبا عدم ذكر اسمه لحساسية الأمر، لرويترز “حماس تعتقد بأن المفاوضات هي الطريق الوحيد لإنهاء الحرب وهي منفتحة على مناقشة كل الأفكار التي ممكن أن تعرض عليها ما دام ذلك سيؤدي الى وقف الحرب”.

وقالت قناة القاهرة الإخبارية التلفزيونية التابعة للحكومة المصرية إن وفد حماس وصل إلى مصر لإجراء مشاورات بشأن محادثات وقف إطلاق النار.

ولكن يبدو أن هوة الخلافات بين الجانبين لا تزال واسعة فيما يتعلق بقضايا رئيسية، بما في ذلك حجم أي انسحاب عسكري إسرائيلي والمطالبة بنزع سلاح حماس

* شروط نزع السلاح

قال مسؤول في حماس لرويترز يوم الثلاثاء إن الحركة مستعدة للتخلي عن حكم غزة لصالح لجنة غير حزبية، لكنها لن تلقي سلاحها قبل إقامة دولة فلسطينية.

وتوعد نتنياهو بعدم إنهاء الحرب قبل القضاء على حماس، ويريد حلفاء نتنياهو في الائتلاف القومي المتطرف المنتمي إلى تيار اليمين استيلاء إسرائيل على غزة وإعادة استيطانها بشكل كامل.

قالت وزارة الصحة في غزة يوم الثلاثاء إن 89 فلسطينيا قتلوا بنيران إسرائيلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال شهود ومسعفون إن القصف الإسرائيلي لمدينة غزة خلال الليل أسفر عن مقتل سبعة أشخاص في منزلين في حي الزيتون وأربعة في مبنى سكني بوسط المدينة.

وفي جنوب القطاع، أفاد مسعفون بمقتل خمسة أشخاص بينهم زوجان وطفلهما في غارة جوية إسرائيلية على منزل في مدينة خان يونس وأربعة في غارة على مخيم في منطقة المواصي الساحلية القريبة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ينظر في التقارير وإن قواته تتخذ احتياطات للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين. وبشكل منفصل، قال اليوم إنه قتل عشرات المسلحين في شمال غزة خلال الشهر المنصرم ودمر مزيدا من الأنفاق التي يستخدمها المسلحون في المنطقة.

* مزيد من الوفيات بسبب الجوع وسوء التغذية

أعلنت السلطات الصحية في غزة وفاة خمسة أشخاص آخرين، بينهم طفلان، بسبب الجوع وسوء التغذية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأضافت الوزارة أن الوفيات الجديدة ترفع عدد الوفيات الناجمة عن الأسباب نفسها إلى 227، بينهم 103 أطفال، منذ بدء الحرب.

وتشكك إسرائيل في أرقام الوفيات الناجمة عن سوء التغذية التي أعلنتها وزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 عندما اقتحم مسلحون بقيادة حماس الحدود إلى جنوب إسرائيل، وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

وتقول سلطات الصحة في غزة إن الحرب البرية والجوية التي تشنها إسرائيل على حماس في القطاع منذ ذلك الحين أدت إلى مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني.

(شاركت في التغطية معيان لوبيل – إعداد دعاء محمد ومروة سلام ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)