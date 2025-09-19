إسرائيل تواصل هجومها على غزة و”الرعب” يتملك نازحين فلسطينيين

غزة (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه وسع نطاق عملياته في مدينة غزة يوم الجمعة وقصف بنية تحتية لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، بينما قال نازحون فلسطينيون أصيبوا بالصدمة جراء تقدم القوات الإسرائيلية إنهم لا يملكون وسيلة للفرار.

وقال الفلسطيني توفيق أبو معوض “الوضع سيء للغاية شايف.. وطول الليل والدبابة تضرب فينا يعني ما ضلش ولا حدا. اعملك صورة على المخيم وشوف كيف المنظر منظر سيئ جدا وعنا صغار وعنا ولايا وعنا بنات وعنا نسوان. وبعدين يعني صدقوا آمن بالله من امبارح لليوم ما دقنا الأكل شايف؟ وما فيش مصاري نقدر نرحل”.

وأضاف “وين ما أشرد أشرد. المهم أبعد عن الموت. بدي أشرد أنا والولاد والبنات والعيال. هاي الوضع اللي احنا بنعيشو وضع مأساوي جدا يعني. احنا بنطالب كل الدول العربية والناس اللي عندها ضمير حي إنهم يجوا يقفوا معانا هنا”.

* قوات إسرائيلية تتقدم صوب وسط مدينة غزة

تسيطر قوات إسرائيلية على الضواحي الشرقية لمدينة غزة. وفي الأيام القليلة الماضية قصفت أيضا حيي الشيخ رضوان وتل الهوى، وتواصل التقدم من هناك نحو المناطق الوسطى والغربية حيث يتواجد معظم السكان.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن 33 فلسطينيا قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إنه يعتقد أن 350 ألفا من السكان غادروا مدينة غزة منذ بداية سبتمبر أيلول وأن نحو 600 ألف آخرين ما زالوا موجودين.

وتظهر صور أقمار صناعية، التقطت في 18 سبتمبر أيلول واطلعت عليها رويترز، خياما جديدة أقيمت في مناطق جنوبي مدينة غزة بعد الخامس من سبتمبر أيلول الجاري. كما تظهر الصور حشودا من الناس على طريق الرشيد وما يبدو أنها مركبات على شارع صلاح الدين.

وفي المنشورات التي ألقيت فوق مدينة غزة، قال الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين إن بإمكانهم استخدام شارع صلاح الدين الذي أعيد فتحه مجددا للتوجه جنوبا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن غارة جوية قتلت محمود يوسف أبو الخير، الذي قالت إنه نائب رئيس المخابرات العسكرية في كتيبة البريج التابعة لحركة حماس. وقالت إنه شارك في “هجمات إرهابية ضد القوات الإسرائيلية والدولة”.

واندلعت الحرب بعد هجوم قادته حماس على بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. ووفقا لبيانات إسرائيلية، أسفر الهجوم عن مقتل 1200 شخص وأخذ 251 رهينة إلى غزة.

وناشدت عائلات الرهائن العشرين الذين يُعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف الهجوم والتفاوض على وقف إطلاق النار مع حماس لتحرير ذويهم.

* محتجون إسرائيليون يطالبون بتحرير الرهائن

تجمع عشرات المحتجين على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع غزة للمطالبة بإنهاء الحرب. ورفعوا لافتات كتبوا عليها شعارات منها “أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة” و”حرروا غزة، واعزلوا إسرائيل”.

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس أن الرهائن “موزعون داخل أحياء مدينة غزة”.

وأضاف في بيان مكتوب “بدء هذه العملية الإجرامية وتوسيعها يعني أنكم لن تحصلوا على أي أسير لا حي ولا ميت”.

لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال على منصة إكس “إذا لم تفرج حماس عن الرهائن وتتخلى عن سلاحها، فسوف يتم تدمير غزة وتحويلها إلى ضريح للمغتصبين والقتلة من (أعضاء حركة) حماس”.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن الحملة الإسرائيلية الشرسة أدت إلى مقتل أكثر من 65 ألف فلسطيني وهدم معظم مباني القطاع الذي يجتاحه الجوع وتتفشى فيه المجاعة.

وتقول إسرائيل إن مستوى الجوع مبالغ فيه وإن حماس يمكنها إنهاء الحرب فورا إذا استسلمت وأفرجت عن الرهائن وسلمت سلاحها وحلت نفسها.

وذكرت حماس أنها لن تتخلى عن سلاحها قبل إقامة دولة فلسطينية. ولم تكلل بالنجاح محاولات عديدة للتوسط من أجل إنهاء الحرب.

وقال النازح الفلسطيني أسامة عوض “القصف والضرب كله قرب، صار يقرب بزيادة، القذائف والمدفعية وحتى الطائرات والإف-16 كلها تضرب هنا وهنا… بشكل عشوائي بشكل جنوني، إلنا أسبوع بنعيش ليالي رعب”.

وعاش معظم سكان غزة، البالغ عددهم مليوني فلسطيني تقريبا، هذا الرعب مرارا مع تكرار الهجمات الإسرائيلية وتعدد عمليات النزوح.

وجلس أطفال بالقرب من عوض فوق أكوام من مقتنيات قليلة لأسرهم بينما كان آخرون ينقلون بعضا من مقتنياتهم على عربات.

(تغطية صحفية إدموند بلير من القدس وعلي صوافطة من رام الله وتيفاني لي من بكين وميلان بافتشيتش من لندن – إعداد شيرين عبد العزيز ونهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)