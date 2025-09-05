The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إضراب يهدد بشل مترو لندن الأسبوع المقبل

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

يشرع عمال مترو لندن في إضراب الجمعة للمطالبة بتحسين أجورهم وظروف عملهم، ومن المتوقع أن تتصاعد وتيرته تدريجا ليهدد بشل حركة المترو في العاصمة البريطانية خلال الأسبوع المقبل.

وأعلن اتحاد عمال السكك الحديد والبحرية والنقل عن الإضراب في أواخر آب/أغسطس. وستُضرب فئات مختلفة من الموظفين على مراحل، ومن المتوقع أن تتصاعد شدته بين الاثنين والخميس.

وحذرت هيئة النقل في لندن على موقعها الإلكتروني من أن “خدمة المترو ستكون محدودة أو معدومة بين الاثنين 8 والخميس 11 أيلول/سبتمبر”، كما توقعت حصول “اضطرابات الأحد 7 أيلول/سبتمبر”.

وأكدت الهيئة أن هذه “الاضطرابات الكبيرة” لن تؤثر على خطوط الشبكة في الضواحي مثل خط إليزابيث أو شبكة أوفرغراوند، لكنها ستكون مزدحمة جدا. ولم تتوقع أي تأثير يومي الجمعة والسبت.

ويرى اتحاد عمال السكك الحديد والبحرية والنقل أن الإدارة “لم تستجب لمطالب النقابة بشأن تحسين الأجور والتعامل مع إرهاق العاملين وتقليل ساعات العمل الطويلة، وكذلك تقليص أسبوع العمل” الذي يتضمن حاليا 35 ساعة.

وقال متحدث باسم الاتحاد النقابي لفرانس برس إن “عدد العاملين في مترو لندن تراجع بمقدار 2000 موظف منذ 2018، ويشعر أعضاء النقابة بضغوط جراء ساعات العمل الطويلة، ما قد يؤدي إلى مشاكل صحية”.

من جانبها، قدمت هيئة النقل في لندن مطلع الأسبوع عرضا بزيادة الأجور بنسبة 3,4%، لكنها اعتبرت أن “تقليص ساعات أسبوع العمل (…) غير عملي وغير ممكن للشركة من الناحية المالية”.

ودي/ماش/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
16 إعجاب
19 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية