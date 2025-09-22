إطلاق أول مختبر مشترك للذكاء الاصطناعي والروبوتات في الشرق الأوسط من أبوظبي

أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، الذراع البحثية التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، في بيان الإثنين، عن إبرام شراكة مع شركة إنفيديا، لإطلاق أول مختبر مشترك في الشرق الأوسط مخصّص للذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وسيضم المختبر المشترك منصات الحوسبة المتقدمة وخبرات إنفيديا، إلى جانب أبحاث المعهد المتعددة التخصصات في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة المستقلة والحوسبة عالية الأداء.

وأوضح المعهد أن هذه الشراكة مع إنفيديا، الرائدة عالميا في الحوسبة والذكاء الاصطناعي، تشكّل “محطة فارقة في مسيرة المنطقة نحو تطوير نماذج ذكاء اصطناعي ومنصات روبوتية متقدمة وتقنيات الروبوتات البشرية، بما يسهم في دفع عجلة الابتكار عبر مختلف القطاعات”.

وجاء الإعلان عن المختبر المشترك (TII-NVAITC) خلال حفل توقيع أُقيم الإثنين في مقر المعهد بأبوظبي، بحضور قيادات تنفيذية من المؤسستين.

