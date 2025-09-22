The Swiss voice in the world since 1935
إطلاق أول مختبر مشترك للذكاء الاصطناعي والروبوتات في الشرق الأوسط من أبوظبي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، الذراع البحثية التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، في بيان الإثنين، عن إبرام شراكة مع شركة إنفيديا، لإطلاق أول مختبر مشترك في الشرق الأوسط مخصّص للذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وسيضم المختبر المشترك منصات الحوسبة المتقدمة وخبرات إنفيديا، إلى جانب أبحاث المعهد المتعددة التخصصات في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة المستقلة والحوسبة عالية الأداء.

وأوضح المعهد أن هذه الشراكة مع إنفيديا، الرائدة عالميا في الحوسبة والذكاء الاصطناعي، تشكّل “محطة فارقة في مسيرة المنطقة نحو تطوير نماذج ذكاء اصطناعي ومنصات روبوتية متقدمة وتقنيات الروبوتات البشرية، بما يسهم في دفع عجلة الابتكار عبر مختلف القطاعات”.

وجاء الإعلان عن المختبر المشترك (TII-NVAITC) خلال حفل توقيع أُقيم الإثنين في مقر المعهد بأبوظبي، بحضور قيادات تنفيذية من المؤسستين.

م ل

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
