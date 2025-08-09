The Swiss voice in the world since 1935
إطلاق سراح المصرفي باو فان بعد غياب دام عامين في الصين (مصدر مقرب)

أُطلق سراح المصرفي باو فان الشخصية البارزة في قطاع التكنولوجيا الصيني، بحسب ما أكد زميل سابق له السبت، بعد عامين من اختفائه في خضم تعزيز بكين سيطرتها على القطاع المالي. 

اشتهر باو فان بعلاقاته الوثيقة مع كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا الصيني، وتمتع بمكانة مرموقة في عالم المال. 

قبل اختفائه، أشرف على العديد من عمليات الاكتتاب العام الأولية الكبرى، بينها شركة التجارة الإلكترونية المتخصصة “جاي دي. كوم”.

كان الرجل البالغ 54 عاما أيضا وراء اندماج عام 2015 بين شركة ديدي المحلية لتأجير السيارات، ومنافستها آنذاك، كوايدي داتشي. 

اختفى باو فان في شباط/فبراير 2023، وسط حملة استهدفت العديد من الشخصيات المالية. 

وأكدت شركته “تشاينا رينيسانس” لاحقا أنها لم تتمكن من الوصول إليه، ثم أشارت إلى أن رئيسها التنفيذي “يتعاون” مع السلطات في تحقيق. 

ورأى البعض في اختفائه رمزا لتعزيز بكين سيطرتها على قطاعي التكنولوجيا والمال. 

وأفاد زميل سابق له كان على اتصال ببنك باو الاستثماري لوكالة فرانس برس السبت بأنه أُطلق سراحه، مؤكدا تقارير نشرتها مجموعة كايكسين الإعلامية الجمعة. 

يسعى الحزب الشيوعي الصيني في الأشهر الأخيرة إلى تحسين علاقاته مع القطاع الخاص، في ظل تراجع الاستهلاك ومواجهة تجارية وتكنولوجية مع واشنطن. 

في شباط/فبراير، التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ بالعديد من كبار شخصيات القطاع الخاص بينهم جاك ما (علي بابا)، وبوني ما (تينسنت)، ولي جون (شاومي). 

ودخل قانون مصمم لدعم المبادرات الخاصة حيز التنفيذ بعد بضعة أشهر.

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
عرض المناقشة

جيسيكا
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
عرض المناقشة

يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
