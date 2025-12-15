إطلاق سراح مرتقب للموقوف على خلفية إطلاق النار في جامعة براون بولاية رود آيلاند الأميركية

أعلنت النيابة العامة في ولاية رود آيلاند الأميركية الأحد أنه سيتم إطلاق سراح الشخص الموقوف في إطار التحقيق حول حادث إطلاق النار الذي أوقع قتيلين وتسعة جرحى السبت في جامعة براون.

اطلق مسلح النار السبت في جامعة براون المرموقة، إحدى جامعات رابطة آيفي ليغ في بروفيدنس في رود آيلاند، داخل مبنى كانت تجري فيه امتحانات، ما استدعى إغلاق الحرم الجامعي وبدء عملية بحث استمرت لساعات عن المشتبه به.

وفي ساعة مبكرة الأحد، اعتقلت السلطات الأميركية شخصا يُشتبه بتورطه في إطلاق النار الذي أسفر أيضاً عن جرح تسعة أشخاص آخرين.

وهذا أحدث هجوم في سلسلة طويلة من حوادث إطلاق النار في مدارس وجامعات في الولايات المتحدة.

وأكدت رئيسة جامعة براون كريستينا باكسون في رسالة أن القتيلين والجرحى هم جميعا من الطلاب.

وقال رئيس بلدية بروفيدنس بريت سمايلي الأحد “بعد وقت قصير سنطلق سراح الشخص الذي اعتقل في وقت سابق اليوم”.

وقال المدعي العام في الولاية بيتر نيرونا “أعتقد أنه من الصحيح القول أن لا أساس لاعتباره مشتبها به محتملا” مضيفا “لذلك سيتم إطلاق سراحه”.

وأعلن المسؤولون أنهم سيواصلون ملاحقة مطلق النار من دون تقديم تفاصيل تذكر حول سير التحقيق.

وقال نيرونا “من الواضح أن لدينا قاتلا طليقا، ولن نكشف عن خطة التحقيق”.

ونشرت الشرطة لقطة مدتها عشر ثوان للمشتبه به من الخلف وهو يسير بخطى سريعة في شارع خال من الناس، بعد فتحه النار داخل غرفة دراسية في الطابق الأول.

