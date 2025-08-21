إعادة إسرائيلي بعد احتجازه لمدة عام في لبنان

1دقيقة

القدس (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن الإسرائيلي صالح أبو حسين، الذي ظل محتجزا في لبنان لنحو عام، أعيد إلى إسرائيل بعد مفاوضات بمساعدة الصليب الأحمر.

وذكر المكتب أن نتنياهو رحب بعودة أبو حسين.

وكتب على منصة إكس يقول “إنها خطوة إيجابية ومؤشر على أمور ستحدث فيما بعد”.

ولم يكشف المكتب عن تفاصيل بشأن ملابسات احتجاز أبو حسين.

(تغطية صحفية لي لي باير – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة غريب وسلمى نجم)