إعادة فتح جسر الملك حسين أمام المسافرين بعد يومين من مقتل ثلاثة حراس إسرائيليين

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أعيد فتح معبر اللنبي-جسر الملك حسين بين الاردن والضفة الغربية المحتلة الثلاثاء بعد يومين على إغلاقه بسبب مقتل ثلاثة حراس إسرائيليين برصاص مهاجم أردني.

وقال مصدر أمني أردني فضل عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس إن “جسر الملك حسين أعيد فتحه صباح هذا اليوم (الثلاثاء) عند الساعة الثامنة صباحا (5,00 ت غ) أمام حركة السفر”.

في المقابل أكد المصدر أن “المعبر سيبقى مغلقا أمام حركة الشحن” في الوقت الراهن.

ويقع المعبر على نهر الأردن على بعد نحو 60 كلم غرب عمان ويستخدمه الفلسطينيون خصوصا للسفر الى المملكة وعبرها حيث يتوجهون إلى مطار الملكة علياء في عمان للسفر إلى الخارج للسياحة والعلاج والحج، إضافة الى استخدام المعبر لأغراض الشحن.

ويرتبط الأردن مع إسرائيل والضفة الغربية بثلاثة معابر حدودية رسمية هي معبر الشيخ حسين (الجانب الاردني)-نهر الأردن (الجانب الإسرائيلي) ويقع في شمال المملكة وهو مخصص للسياح، ومعبر وادي عربة (الجانب الأردني)-معبر اسحق رابين (الجانب الإسرائيلي) في الجنوب وهو مخصص للإسرائيليين.

وفي الجهة الغربية الوسطى جسر الملك حسين (الجانب الأردني)-اللنبي (مسمى إسرائيلي) أو معبر الكرامة (التسمية الفلسطينية)، وهو مخصص للفلسطينيين.

وقُتل ثلاثة حرّاس إسرائيليين الأحد عند معبر اللنبي-جسر الملك حسين بين الضفة الغربية المحتلة والأردن برصاص أردني وصل من المملكة وأرداه الجيش الإسرائيلي.

وجاء الهجوم الذي قل مثيله على المعبر الحدودي وسط تصاعد وتيرة العنف في الضفة الغربية، حيث ينفّذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية واسعة النطاق ويشنّ فلسطينيون هجمات، ومع استمرار الحرب في قطاع غزة منذ 11 شهرا بين الدولة العبرية وحركة حماس.

وقالت وزارة الداخلية الأردنية في بيان الأحد إنّ “التحقيقات الأوليّة في حادثة إطلاق النار في الجانب الآخر من جسر الملك حسين، أكّدت أن مطلق النار هو مواطن أردني اسمه ماهر ذياب حسين الجازي من سكان منطقة الحسينية في محافظة معان” جنوب عمّان.

وأضافت أنّ هذا الهجوم “هو عمل فردي والتحقيقات مستمرة”.

ويدير المعبر من الجانب الإسرائيلي حراس أمن من شركة خاصة إلى جانب قوات الأمن الإسرائيلية.

ستر-كط/مح/ب ق