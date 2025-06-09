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إعادة- وزارة: قوات إسرائيلية تسيطر على سفينة مساعدات كانت متجهة إلى غزة

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القدس/أسدود (رويترز) – صعدت قوات إسرائيلية على سفينة مساعدات إنسانية كانت تحاول كسر حصار بحري على قطاع غزة واحتجزتها، ويتجه القارب وطاقمه المؤلف من 12 شخصا منهم الناشطة السويدية جريتا تونبري نحو ميناء إسرائيلي.

وكانت السفينة مادلين، التي يشغلها تحالف أسطول الحرية المؤيد للفلسطينيين وترفع علم بريطانيا، تسعى لتوصيل شحنة مساعدات رمزية إلى غزة في وقت لاحق يوم الاثنين وزيادة الوعي العالمي بشأن الأزمة الإنسانية في القطاع.

 لكن تحالف أسطول الحرية ذكر في منشور على تيليجرام أن قوات اعتلت السفينة في أثناء الليل قبل أن تتمكن من الوصول إلى الساحل. وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية في وقت لاحق أن السفينة تحت السيطرة الإسرائيلية.

وكتبت الوزارة على موقع إكس “يخت السيلفي (الصورة الذاتية) للمشاهير يشق طريقه بأمان باتجاه سواحل إسرائيل. من المتوقع أن يعود الركاب إلى بلدانهم”.

وأضافت الوزارة في وقت لاحق أن جميع الركاب سالمون ولم يمسهم أذى، وقالت “حصلوا على شطائر ومياه. انتهى العرض”.

يضم طاقم السفينة المؤلف من 12 شخصا الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا تونبري والفرنسية ريما حسن العضو في البرلمان الأوروبي.

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