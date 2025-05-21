إعدام المدان في الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران (السلطة القضائية)

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أعلنت إيران الأربعاء أنها نفذت حكم الإعدام برجل مدان بارتكاب الهجوم القاتل على مقر سفارة أذربيجان في طهران في كانون الثاني/يناير 2023 الذي أدى إلى توتر في العلاقات بين البلدين.

وقالت السلطة القضائية الإيرانية “نفذ هذا الصباح حكم القصاص في مهاجم سفارة أذربيجان في طهران”.

وقالت إيران إن دوافع المهاجم “شخصية” في حين اتهمت أذربيجان طهران “بالحض على الهجوم” الذي أدى إلى مقتل دبلوماسي وإصابة حارسين.

وندد رئيس اذربيجان إلهام علييف وقتها بالهجوم معتبرا أنه “إرهابي”.

ووسط اتهامات متبادلة، عمد البلدان يومها إلى طرد دبلوماسيين من الجانبين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المدان هو ياسين حسين زاده وهو إيراني متزوج أذربيجانية.

وأتى الإعلان فيما يسجل تقارب بين باكو وطهران بعد زيارة نادرة الحصول للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان نهاية نيسان/أبريل لأذربيجان.

وأعرب الرئيس الإيراني عن الأمل ب”تواصل مسار ترميم العلاقات الثنائية”.

كذلك، نظم البلدان الأحد تدريبات عسكرية مشتركة. إلا ان ملفات عدة تعقد العلاقات الثنائية.

فأذربيجان، الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في القوقاز شمال غرب إيران، حليف كبير لتركيا التي لها تاثير ثقافي ولغوي كبير فيها.

وتقيم أذربيجان علاقات وثيقة أيضا مع إسرائيل العدو اللدود للسلطة الإيرانية والتي تعتبر مزودا رئيسيا لباكو بالأسلحة.

ويشكل مشروع ممر زنغزور على امتداد الحدود الإيرانية مصدر توتر أيضا.

وتسعى أذربيجان إلى إقامة تواصل جغرافي مع جيب ناخيتشيفان التابع لها غربا والواقع بين أرمينيا وإيران وتركيا.

وتعارض طهران أي تعديل للحدود قد يهدد وصولها إلى أرمينيا المجاورة لها وإلى أوروبا.

سبر-اب/غ ر/الح