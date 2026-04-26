إعدام رجل في إيران بتهمة الانتماء لمجموعة سنية مسلحة والتورط بهجمات على قوات الأمن

أعدمت إيران الأحد رجلا دين بالانتماء إلى جماعة “جيش العدل” الجهادية السنية وتورطه في هجمات على قوات الأمن في جنوب شرق البلاد، حسبما أعلنت السلطة القضائية.

وأفاد موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية أن عامر رامش اعتُقل خلال عملية لمكافحة الإرهاب في منطقة بيرسهراب بمدينة جابهار في محافظة سيستان وبلوشستان.

ولم يتضح بعد متى تم اعتقاله وتاريخ صدور الحكم بحقه.

ودين رامش بتهمة “التمرد المسلح عبر تفجيرات وكمائن استهدفت القوات العسكرية”، بالإضافة إلى انتمائه إلى جيش العدل، وهي جماعة مسلحة محظورة تصنفها الولايات المتحدة على قوائم الإرهاب.

وقضت محكمة بإعدامه وأيدت المحكمة العليا الحكم لاحقا بعد طعن قدمه محاميه، وفقا للسلطة القضائية.

وقالت السلطة القضائية “نُفذ حكم الإعدام بحق عامر رامش فجر اليوم”.

وإعدام رامش هو الأحدث ضمن عدد متزايد من الإعدامات منذ اندلعت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير.

وأعلنت السلطة القضائية الإيرانية السبت إعدام رجل بتهمة تنفيذ “مهمة” لمصلحة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي خلال احتجاجات كانون الثاني/يناير.

وتعد إيران ثاني أكثر دولة في العالم تنفذ حكم الإعدام بعد الصين، بحسب منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية.

وتُعتبر محافظة سيستان بلوشستان، المتاخمة لباكستان وأفغانستان، بؤرة توتر منذ مدة طويلة إذ تشهد اشتباكات بين قوات الأمن الإيرانية وجماعات مسلحة، من بينها تجار مخدرات وانفصاليون.

وتُعدّ هذه المحافظة، التي تضمّ أقلية سنية كبيرة من البلوش، من أفقر مناطق إيران ذات الأغلبية الشيعية.

