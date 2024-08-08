إعلام رسمي: إصابة 4 عسكريين بجروح في “عدوان جوي” إسرائيلي على وسط سوريا

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القاهرة (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية نقلا عن مصدر عسكري أن أربعة عسكريين أصيبوا بجروح جراء “عدوان جوي” إسرائيلي على المنطقة الوسطى في سوريا.

ونقلت وسائل الإعلام عن المصدر العسكري قوله “حوالي الساعة 20:55 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا عددا من النقاط العسكرية في المنطقة الوسطى، وأدى العدوان إلى إصابة أربعة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وعندما سُئل الجيش الإسرائيلي عن الهجوم المزعوم، قال إنه لا يعلق على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية.

وتنفذ إسرائيل ضربات ضد أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ سنوات، لكنها صعدت من هذه الغارات منذ الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول على جنوب إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة.