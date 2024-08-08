مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

إعلام رسمي: إصابة 4 عسكريين بجروح في “عدوان جوي” إسرائيلي على وسط سوريا

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية نقلا عن مصدر عسكري أن أربعة عسكريين أصيبوا بجروح جراء “عدوان جوي” إسرائيلي على المنطقة الوسطى في سوريا.

ونقلت وسائل الإعلام عن المصدر العسكري قوله “حوالي الساعة 20:55 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا عددا من النقاط العسكرية في المنطقة الوسطى، وأدى العدوان إلى إصابة أربعة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وعندما سُئل الجيش الإسرائيلي عن الهجوم المزعوم، قال إنه لا يعلق على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية.

وتنفذ إسرائيل ضربات ضد أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ سنوات، لكنها صعدت من هذه الغارات منذ الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول على جنوب إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: إيلينا سيرفيتّا

هل يجب إبقاء السياسة بعيدة عن المسابقات الرياضية والمهرجانات الثقافية؟

يتم تسييس الفعاليات الثقافية والرياضية بشكل متزايد. فهل يشكّل ذلك مشكلة؟

شارك في الحوار
23 إعجاب
21 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: برونو كاوفمان

كيف يمكن تعزيز تعليم الديمقراطية في المدارس؟

هل يجب أن يصبح التعليم السياسي مادة إلزامية في المدارس الثانوية؟ شارك.ي في النقاش.

شارك في الحوار
16 إعجاب
49 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

ما هي التدابير التي ينبغي اتّخاذها للحفاظ على التنوّع البيولوجي في بلدك؟

مبادرة التنوع البيولوجي: متطرّفة للغاية بالنسبة للجهات المعارضة لها، ضرورية بالنسبة للجهات المؤيدة.

شارك في الحوار
3 إعجاب
5 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية