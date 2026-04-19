إعلام رسمي: إيران ترفض إجراء محادثات جديدة مع أمريكا

واشنطن/إسلام اباد 19 أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) اليوم الأحد أن طهران رفضت إجراء محادثات سلام جديدة مع الولايات المتحدة، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرسل مبعوثين لإجراء محادثات في باكستان، وأنه سيشن هجمات جديدة على إيران ما لم تقبل شروطه.

ونشر ترامب على موقع (تروث سوشال) أن مبعوثيه سيصلون إلى باكستان مساء غد الاثنين لإجراء مفاوضات، وهو جدول زمني لا يترك سوى يوم واحد لإحراز تقدم في المحادثات قبل انتهاء وقف إطلاق النار الذي يستمر أسبوعين.

وكتب على مواقع للتواصل الاجتماعي “نطرح اتفاقا عادلا ومعقولا للغاية وآمل أن يقبلوه لأنهم إذا لم يفعلوا فستدمر الولايات المتحدة كل محطة كهرباء وكل جسر في إيران”. وهدد قائلا “لن أتعامل بلطف بعد الآن!”.

ولم تذكر إرنا أي مصدر محدد في تقريرها الذي أفاد بأن إيران رفضت المحادثات.

وكتبت الوكالة “أعلنت إيران أن غيابها عن الجولة الثانية من المحادثات يرجع إلى ما وصفته بالمطالب المفرطة من جانب واشنطن، والتوقعات غير الواقعية، والتقلبات المستمرة في المواقف، والتناقضات المتكررة، والحصار البحري المستمر، الذي تعتبره خرقا لوقف إطلاق النار”.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق على رفض إيران المحادثات.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الوفد الأمريكي سيرأسه جيه.دي فانس نائب الرئيس الذي قاد الجولة الأولى من محادثات السلام قبل أسبوع. وسيكون مبعوث ترامب ستيف كوشنر وصهره جاريد كوشنر ضمن الوفد كذلك. وكان ترامب قال في وقت سابق لشبكة (إيه.بي.سي نيوز) و(إم.إس ناو) إن فانس لن يشارك في المفاوضات الجديدة.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)