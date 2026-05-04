إعلام رسمي: الحرس الثوري الإيراني يكشف عن خريطة جديدة تصور مضيق هرمز تحت سيطرته

دبي 4 مايو أيار (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية أن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني نشرت اليوم الاثنين خريطة جديدة لمنطقة مضيق هرمز تصوره خاضعا لسيطرتها.

وتبدأ المنطقة في الخريطة من ناحية الغرب بخط يمتد من أقصى نقطة غربية في جزيرة قشم الإيرانية إلى إمارة أم القيوين الإماراتية. أما شرقا فتنتهي المنطقة عند خط يمتد من جبل مبارك في إيران إلى إمارة الفجيرة بدولة الإمارات.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك تغيرات في المنطقة التي يقول الحرس الثوري الإيراني إنها خاضعة لسيطرته ولا مدى هذه التغيرات.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )