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إعلام رسمي: مندوب الصين بالأمم المتحدة يندد بالهجمات الإسرائيلية على إيران

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بكين/هونج كونج (رويترز) – نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم السبت عن سفير الصين لدى الأمم المتحدة فو كونغ قوله إن الصين تدين انتهاكات إسرائيل لسيادة إيران وأمنها وسلامة أراضيها، وتحثها على الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية الخطيرة.

ونسب إلى فو قوله خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط “تعارض الصين تفاقم التوتر وتوسيع رقعة الصراع وتشعر بقلق بالغ إزاء العواقب التي قد تنجم عن تصرفات إسرائيل”.

وعبّر أيضا عن قلق الصين البالغ إزاء التأثير السلبي للتطورات الأخيرة على المفاوضات الدبلوماسية بشأن القضية النووية الإيرانية.

وشنت إسرائيل ضربات واسعة النطاق على إيران في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة معلنة أنها بداية عملية طويلة الأمد لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وردت إيران ليل الجمعة بغارات جوية انتقامية، سُمع خلالها دوي انفجارات في مدينتي القدس وتل أبيب، أكبر مدينتين في إسرائيل.

وأصدرت الصين تحذيرات لرعاياها في إسرائيل وإيران بشأن الوضع الأمني “المعقد والخطير” في كلا البلدين، ونبهت الموجودين في إسرائيل إلى الاستعداد لاحتمال التعرض لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

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