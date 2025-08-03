إعلام سوري: مجموعات مسلحة تهاجم قوى الأمن الداخلي في السويداء ومقتل عنصر

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(رويترز) – ذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية يوم الأحد، نقلا عن مصدر أمني، أن جماعات مسلحة هاجمت قوى الأمن الداخلي في السويداء ما أسفر عن مقتل عنصر أمن وإصابة آخرين.

وقال المصدر إن الجماعات المسلحة انتهكت وقف إطلاق النار المتفق عليه في المحافظة ذات الأغلبية الدرزية الشهر الماضي، بعد اشتباكات بين مسلحين أسفرت عن مقتل المئات.

ونقلت القناة عن المصدر قوله “المجموعات الخارجة عن القانون تخرق اتفاق وقف النار في السويداء وتهاجم قوات الأمن الداخلي وتقصف عدة قرى في ريف المحافظة”.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وجيداء طه – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)